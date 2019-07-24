Жители Нового посёлка Бердска требуют вернуть доктора

На сегодняшний день во врачебной амбулатории врача заменили фельдшером, что вызывает недовольства у пациентов. В редакцию газеты «Свидетель» обратился житель посёлка Евгений Любимов, который возмущен таким отношением к людям. — Не так давно у нас забрали одну единственную самую классную, вежливую, добрую, отзывчивую врача-терапевта Наталью Михайловну Блукке, а на её место прислали работать фельдшера, — негодует мужчина. — В Новом посёлке проживает больше количество инвалидов, которым трудно добираться на приём к компетентным врачам с костылями и в инвалидных колясках. А фельдшеры нам не нужны. Прошу вас, пожалуйста, верните нам любимого доктора! Надежда Шахатова, начмед городской больницы пояснила «Свидетелю», что в настоящий момент Наталья Блукке находится в учебной командировке для подтверждения сертификата по неврологии. — После учёбы доктор будет работать в неврологическом отделении ЦГБ. В настоящий момент в Новом посёлке пока работает очень грамотный фельдшер. Осенью, когда в городскую больницу придут работать два новых врача-терапевта, возможно, один из них пойдет работать в амбулаторию Нового посёлка, — подчеркнула Надежда Александровна. Фото из архива редакции.
На сегодняшний день во врачебной амбулатории врача заменили фельдшером, что вызывает недовольства у пациентов.
В редакцию газеты «Свидетель» обратился житель посёлка Евгений Любимов, который возмущен таким отношением к людям.
— Не так давно у нас забрали одну единственную самую классную, вежливую, добрую, отзывчивую врача-терапевта Наталью Михайловну Блукке, а на её место прислали работать фельдшера, — негодует мужчина. — В Новом посёлке проживает больше количество инвалидов, которым трудно добираться на приём к компетентным врачам с костылями и в инвалидных колясках. А фельдшеры нам не нужны. Прошу вас, пожалуйста, верните нам любимого доктора!
Надежда Шахатова, начмед городской больницы пояснила «Свидетелю», что в настоящий момент Наталья Блукке находится в учебной командировке для подтверждения сертификата по неврологии.
— После учёбы доктор будет работать в неврологическом отделении ЦГБ. В настоящий момент в Новом посёлке пока работает очень грамотный фельдшер. Осенью, когда в городскую больницу придут работать два новых врача-терапевта, возможно, один из них пойдет работать в амбулаторию Нового посёлка, — подчеркнула Надежда Александровна.
Фото из архива редакции.