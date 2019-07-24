Украсил фотографиями подъезд житель Бердска
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Украсил фотографиями подъезд житель Бердска

4:10:157/24/2019
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Красоту в доме № 108 на Ленина, в подъезде № 3 создал фотохудожник Константин Кирилов.Как часто бывает: заходишь в подъезд  и сразу же хочешь выйти из него, по причинам которые даже не стоит озвучивать.

И как замечательно, что есть на свете люди, которые стараются внести немного прекрасного в наши серые будни.  «Свидетель» уже рассказывал о художнике Сергее Погудине, который однажды, посмотрев на мир вокруг, решил: пока брать в руки аэрозоли! В стиле граффити Сергей разрисовал унылые бердские центрально-тепловые пункты, стены складских помещений, изобразил пасторальные картины в отделениях горбольницы.

Константин Кирилов – талантливый фотограф! После инсульта, который сильно подорвал здоровье, он по-прежнему старается создавать что-то хорошее и приятное для горожан.

— Вначале я украсил наш подъезд фотографиями, на которых запечатлены люди и их четвероногие друзья, — говорит Константин. — А после решил заменить их пейзажами, которые на стены мы развешивали уже вместе с соседями, ведь самому мне теперь даже такая несложная работа дается очень непросто.

Жители подъезда № 3 говорят, что в подъезд теперь заходить намного приятнее, особенно когда они возвращаются с работы домой разбитые и уставшие, а на улице пасмурно, холодно или льет дождь. Соседи Кирилова подчеркнули, что и впредь будут ему помогать создавать подобные фотовыставки.

Фото Константина Кирилова

Источник: svidetel24.info

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