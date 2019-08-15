Транспортный переполох организовал зависший светофор в центре Бердска
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Транспортный переполох организовал зависший светофор в центре Бердска

12:48:178/15/2019
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Пешеходам также пришлось переходить дорогу, что называется, вслепую. Их светофор вообще не светил.

По сообщению очевидцев, светофор на перекрёстке улиц Ленина и Первомайская отказался работать сегодня, 15 августа, утром. Не включился он и в 8 утра, в самый разгар утреннего часа пик. Но, как оказалось, это ещё была не беда. Худо-бедно водители вспоминали ПДД и руководствовались дорожными знаками. ДТП из-за отказавшегося работать по непонятным причинам «трёхглазого регулировщика», к счастью не произошло.

Но настоящий транспортный коллапс произошёл, когда около 11 утра светофоры на перекрёстке всё-таки изволили подключить к электросети. Впрочем, радоваться автомобилистам и пешеходам долго не пришлось. За включением в момент последовало зависание всех светофоров на перекрёстке. Красный свет «завис» в направлении центра, по «первомайскому» направлению замаячил мигающий «зелёный». Пешеходные «регулировщики» так и не включились.

В результате на Ленина выстроилась пробка от Первомайской до Суворова, поскольку желающих ехать на «красный» и столкнуться с теми, кто преодолевает перекрёсток на мигающий зелёный сигнал светофора, мало.

Корреспондент «Свидетеля» и участники группы АвтоБердск ВКонтакте успели заснять творившуюся дорожную сумятицу на видео. Дорожным службам рекомендуем ролики к просмотру. И пожалуйста, господа специалисты, отвечающие за качественное исполнение этой услуги, шутки в сторону.

Буквально в минувшую субботу на этом же перекрёстке произошло страшное ДТП. Погиб 33-летний мотоциклист. Среди сопутствующих нарушений ПДД в ГИБДД называет «тёмное время суток»…

А если бы ко всему ещё и не работал светофор?

Фото и видео автора и участников группы АвтоБердск

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