Транспортный переполох организовал зависший светофор в центре Бердска

Пешеходам также пришлось переходить дорогу, что называется, вслепую. Их светофор вообще не светил. По сообщению очевидцев, светофор на перекрёстке улиц Ленина и Первомайская отказался работать сегодня, 15 августа, утром. Не включился он и в 8 утра, в самый разгар утреннего часа пик. Но, как оказалось, это ещё была не беда. Худо-бедно водители вспоминали ПДД и руководствовались дорожными знаками. ДТП из-за отказавшегося работать по непонятным причинам «трёхглазого регулировщика», к счастью не произошло. Но настоящий транспортный коллапс произошёл, когда около 11 утра светофоры на перекрёстке всё-таки изволили подключить к электросети. Впрочем, радоваться автомобилистам и пешеходам долго не пришлось. За включением в момент последовало зависание всех светофоров на перекрёстке. Красный свет «завис» в направлении центра, по «первомайскому» направлению замаячил мигающий «зелёный». Пешеходные «регулировщики» так и не включились. В результате на Ленина выстроилась пробка от Первомайской до Суворова, поскольку желающих ехать на «красный» и столкнуться с теми, кто преодолевает перекрёсток на мигающий зелёный сигнал светофора, мало. Корреспондент «Свидетеля» и участники группы АвтоБердск ВКонтакте успели заснять творившуюся дорожную сумятицу на видео. Дорожным службам рекомендуем ролики к просмотру. И пожалуйста, господа специалисты, отвечающие за качественное исполнение этой услуги, шутки в сторону. Буквально в минувшую субботу на этом же перекрёстке произошло страшное ДТП. Погиб 33-летний мотоциклист. Среди сопутствующих нарушений ПДД в ГИБДД называет «тёмное время суток»… А если бы ко всему ещё и не работал светофор?
Пешеходам также пришлось переходить дорогу, что называется, вслепую. Их светофор вообще не светил.
По сообщению очевидцев, светофор на перекрёстке улиц Ленина и Первомайская отказался работать сегодня, 15 августа, утром. Не включился он и в 8 утра, в самый разгар утреннего часа пик. Но, как оказалось, это ещё была не беда. Худо-бедно водители вспоминали ПДД и руководствовались дорожными знаками. ДТП из-за отказавшегося работать по непонятным причинам «трёхглазого регулировщика», к счастью не произошло.
Но настоящий транспортный коллапс произошёл, когда около 11 утра светофоры на перекрёстке всё-таки изволили подключить к электросети. Впрочем, радоваться автомобилистам и пешеходам долго не пришлось. За включением в момент последовало зависание всех светофоров на перекрёстке. Красный свет «завис» в направлении центра, по «первомайскому» направлению замаячил мигающий «зелёный». Пешеходные «регулировщики» так и не включились.
В результате на Ленина выстроилась пробка от Первомайской до Суворова, поскольку желающих ехать на «красный» и столкнуться с теми, кто преодолевает перекрёсток на мигающий зелёный сигнал светофора, мало.
Корреспондент «Свидетеля» и участники группы АвтоБердск ВКонтакте успели заснять творившуюся дорожную сумятицу на видео. Дорожным службам рекомендуем ролики к просмотру. И пожалуйста, господа специалисты, отвечающие за качественное исполнение этой услуги, шутки в сторону.
Буквально в минувшую субботу на этом же перекрёстке произошло страшное ДТП. Погиб 33-летний мотоциклист. Среди сопутствующих нарушений ПДД в ГИБДД называет «тёмное время суток»…
А если бы ко всему ещё и не работал светофор?
Фото и видео автора и участников группы АвтоБердск
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