Сильнейшая магнитная буря мая 2021: точная дата и как ее пережить метеозависмым людям
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Сильнейшая магнитная буря мая 2021: точная дата и как ее пережить метеозависмым людям

3:20:355/9/2021Фото: Pixabay
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Метеозависимость не является заболеванием, она обостряет уже имеющиеся проблемы. Поэтому если вы замечаете сильное ухудшение вашего самочувствия в периоды магнитных бурь, вам стоит пройти обследование.

солнце
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Очень мощный выброс на Солнце ожидается в середине мая 2021 года. Такой силы ударов по Земле еще не было в 2021 году.

Начало бури прогнозируется на 12 мая и продлится она до 17 мая включительно.

Расписание ударов:


  • 12 мая - 4 балла
  • 13 мая - 5 баллов
  • 14 мая - 6 баллов
  • 15-17 мая - 4 балла

Поскольку буря будет идти 5 дней и удары будут очень ощутимыми, метеозависимым людям придется не сладко. Часто в такие неблагоприятные дни возникают такие проблемы со здоровьем, как:

  • постоянные головные боли, способные переходить в мигрени
  • резкие перепады артериального давления
  • проблемы с сердцем в виде нарушения ритма, тахикардии, брадикардии и аритмии
  • боли в суставах
  • бессонница, апатия, раздражительность

Медики говорят, что метеозависимость сама по себе не является заболеванием, она лишь обостряет уже имеющиеся проблемы. Поэтому если вы замечаете сильное ухудшение вашего самочувствия в периоды магнитных бурь, вам стоит пройти обследование у невролога и кардиолога.

В неблагоприятные периоды ограничьте для себя интенсивные физические нагрузки, исключите стрессовые ситуации. Постарайтесь больше гулять на свежем воздухе и высыпаться. Ложитесь спать раньше, проветривайте комнаты. Уменьшите или вообще откажитесь от потребления кофе и трудно перевариваемой пищи, введите в рацион больше свежих овощей и фруктов. Очень полезными будут бананы - в них содержится много калия и магния для сердца.

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