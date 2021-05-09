Сильнейшая магнитная буря мая 2021: точная дата и как ее пережить метеозависмым людям

Очень мощный выброс на Солнце ожидается в середине мая 2021 года. Такой силы ударов по Земле еще не было в 2021 году.
Начало бури прогнозируется на 12 мая и продлится она до 17 мая включительно.
Расписание ударов:
- 12 мая - 4 балла
- 13 мая - 5 баллов
- 14 мая - 6 баллов
- 15-17 мая - 4 балла
Поскольку буря будет идти 5 дней и удары будут очень ощутимыми, метеозависимым людям придется не сладко. Часто в такие неблагоприятные дни возникают такие проблемы со здоровьем, как:
- постоянные головные боли, способные переходить в мигрени
- резкие перепады артериального давления
- проблемы с сердцем в виде нарушения ритма, тахикардии, брадикардии и аритмии
- боли в суставах
- бессонница, апатия, раздражительность
Медики говорят, что метеозависимость сама по себе не является заболеванием, она лишь обостряет уже имеющиеся проблемы. Поэтому если вы замечаете сильное ухудшение вашего самочувствия в периоды магнитных бурь, вам стоит пройти обследование у невролога и кардиолога.
В неблагоприятные периоды ограничьте для себя интенсивные физические нагрузки, исключите стрессовые ситуации. Постарайтесь больше гулять на свежем воздухе и высыпаться. Ложитесь спать раньше, проветривайте комнаты. Уменьшите или вообще откажитесь от потребления кофе и трудно перевариваемой пищи, введите в рацион больше свежих овощей и фруктов. Очень полезными будут бананы - в них содержится много калия и магния для сердца.