Подробности жесткого ДТП с пьяным водителем у пляжа "Дюны" в Бердске: Подозревают угон разбитой Toyota Cresta
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Подробности жесткого ДТП с пьяным водителем у пляжа "Дюны" в Бердске: Подозревают угон разбитой Toyota Cresta

1:51:075/9/2021
0

Владельцам пляжных кафе теперь придется восстанавливать разрушенную ограду. Не исключено, что когда беглеца, виновного в аварии, поймают, будет суд, который возложит на него восстановление поврежденного имущества.

"Тойона" разбита в хлам у бердского пляжа

Стали известны подробности ДТП, которое произошло утром 9 мая возле городского пляжа «Дюны». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пьяный водитель в воскресенье врезался в ограждение пляжных кафе, вдребезги разбил иномарку и сбежал с места аварии.

В ДТП сейчас разбираются сотрудники полиции. Они уже установили имя владельца автомобиля. Предполагают, что «Тойота» была угнана.

Как стало известно Toyota Cresta летела по ул. Морской со стороны зеленой зоны в направлении центра Бердска. В районе пляжа «Дюны» водитель не справился с управлением и, перелетев дорожный бордюр, врезался в высокое металлическое ограждение.

У машины отлетели колеса и аккумулятор. По предварительной версии, колесо повредило автомобиль, двигавшийся в это время по встречной полосе.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, водитель, убежавший в лесной массив, расположенный через дорогу, был пьян. В салоне разбитого авто обнаружили недопитую бутылку со спиртным.

- Водитель иномарки в пьяном виде влетел со всего маху в пляжный забор, который огораживает несколько кафе на «Дюнах», - рассказали свидетели происшествия «Курьер. Среда. Бердск».

Владельцам пляжных кафе теперь придется восстанавливать ограду. Не исключено, что когда беглеца, виновного в аварии, поймают, будет суд, который возложит на него восстановление поврежденного имущества.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    С Днем Победы 76 лет открытки и трогательные поздравления
    1:40:41 5/9/2021
    С Днем Победы 76 лет открытки и трогательные поздравления
    Какие популярные медпроцедуры не имеют смысла, разъяснил врач
    1:25:17 5/9/2021
    Какие популярные медпроцедуры не имеют смысла, разъяснил врач
    Путин пообещал заботиться о комфорте трудовых мигрантов в России
    1:09:40 5/9/2021
    Путин пообещал заботиться о комфорте трудовых мигрантов в России
    Против аптеки СК возбудил уголовное дело из-за невыдачи льготных лекарств 93-летней жительнице Новосибирска
    12:51:19 5/9/2021
    Против аптеки СК возбудил уголовное дело из-за невыдачи льготных лекарств 93-летней жительнице Новосибирска
    Тела погибших при крушении вертолета обнаружили поисковики
    12:31:55 5/9/2021
    Тела погибших при крушении вертолета обнаружили поисковики
    БердскУсадьба полностью выгорела возле Преображенского храма в Бердске: Огонь уничтожил дом, веранду, котельную и гараж с «Нивой». Смотрите видео
    12:12:35 5/9/2021
    Усадьба полностью выгорела возле Преображенского храма в Бердске: Огонь уничтожил дом, веранду, котельную и гараж с «Нивой». Смотрите видео
    Молитвы на Антипасху: самые сильные молитвы дня
    12:10:12 5/9/2021
    Молитвы на Антипасху: самые сильные молитвы дня
    С 9 Мая открытки самые красочные и поздравления-2021
    12:00:00 5/9/2021
    С 9 Мая открытки самые красочные и поздравления-2021
    «Первый канал» оштрафован за отсутствие маркировки СМИ-иноагента
    11:54:09 5/9/2021
    «Первый канал» оштрафован за отсутствие маркировки СМИ-иноагента
    С Днем Победы открытки от дизайнера и самые горячие поздравления на 9 мая 2021 года
    11:20:35 5/9/2021
    С Днем Победы открытки от дизайнера и самые горячие поздравления на 9 мая 2021 года