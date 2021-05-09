Подробности жесткого ДТП с пьяным водителем у пляжа "Дюны" в Бердске: Подозревают угон разбитой Toyota Cresta

Стали известны подробности ДТП, которое произошло утром 9 мая возле городского пляжа «Дюны». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», пьяный водитель в воскресенье врезался в ограждение пляжных кафе, вдребезги разбил иномарку и сбежал с места аварии.
В ДТП сейчас разбираются сотрудники полиции. Они уже установили имя владельца автомобиля. Предполагают, что «Тойота» была угнана.
Как стало известно Toyota Cresta летела по ул. Морской со стороны зеленой зоны в направлении центра Бердска. В районе пляжа «Дюны» водитель не справился с управлением и, перелетев дорожный бордюр, врезался в высокое металлическое ограждение.
У машины отлетели колеса и аккумулятор. По предварительной версии, колесо повредило автомобиль, двигавшийся в это время по встречной полосе.
Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, водитель, убежавший в лесной массив, расположенный через дорогу, был пьян. В салоне разбитого авто обнаружили недопитую бутылку со спиртным.
- Водитель иномарки в пьяном виде влетел со всего маху в пляжный забор, который огораживает несколько кафе на «Дюнах», - рассказали свидетели происшествия «Курьер. Среда. Бердск».
Владельцам пляжных кафе теперь придется восстанавливать ограду. Не исключено, что когда беглеца, виновного в аварии, поймают, будет суд, который возложит на него восстановление поврежденного имущества.