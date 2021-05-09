Минтруд отказался навсегда продлевать майские праздники до 10 дней отдыха
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Минтруд отказался навсегда продлевать майские праздники до 10 дней отдыха

2:25:435/9/2021Фото: Минтруда
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Такое заявление сделал министр труда и соцзащиты Антон Котяков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 9 мая.

Глава Минтруда: продлять майские праздники в РФ в следующем году не планируется

Минтруда РФ не планируют в 2022 году и последующие годы делать майские праздники такими же длинными, как в 2021-м. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов 9 мая.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту РФ Владимиру Путину сделать выходные непрерывными между майскими праздниками. По ее словам, это необходимо для того, чтобы не росло число заразившихся коронавирусом, когда россияне будут многократно выезжать на дачи и обратно. После этого глава государства издал указ, объявив нерабочими дни с 4 по 7 мая включительно.

Позже российский лидер в разговоре с вице-премьером Татьяной Голиковой отметил, что дополнительные нерабочие дни принесли свои результаты: в стране не наблюдается рост заболевших коронавирусной инфекцией, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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