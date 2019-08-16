Новая касса РКЦ открылась в центре Бердска

Она стала десятым пунктом приема платежей за жилищно-коммунальные услуги при помощи наличных. Долгожданная касса по приёму платежей открылась 13 августа по адресу: ул. Ленина, 38, в помещении, где находится городской отдел по делам молодёжи. Эта касса стала десятым пунктом приёма платежей и больше, по словам руководителя расчётно-кассового центра Рамиза Масимова, в Бердске их открывать не будут. Десять пунктов в разных частях города, в некоторых из них работают по несколько кассиров, способны удовлетворить бердчан, которые желают оплачивать жилищно-коммунальные услуги наличными средствами. Александра Бурковская, фото из архива редакции
Список касс РКЦ
Она стала десятым пунктом приема платежей за жилищно-коммунальные услуги при помощи наличных.
Долгожданная касса по приёму платежей открылась 13 августа по адресу: ул. Ленина, 38, в помещении, где находится городской отдел по делам молодёжи. Эта касса стала десятым пунктом приёма платежей и больше, по словам руководителя расчётно-кассового центра Рамиза Масимова, в Бердске их открывать не будут. Десять пунктов в разных частях города, в некоторых из них работают по несколько кассиров, способны удовлетворить бердчан, которые желают оплачивать жилищно-коммунальные услуги наличными средствами.
Александра Бурковская, фото из архива редакции