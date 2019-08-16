60 лет отмечает сегодня Бердский электромеханический завод
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60 лет отмечает сегодня Бердский электромеханический завод

7:16:108/16/2019
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16 августа в ДК «Родина» прошло торжественное собрание.

При полном зале заводчане вспоминали самые яркие моменты истории своего предприятия, принимали поздравления и награды, общались. В это же время на площади возле «Родины» проходил детский праздник: аниматоры развлекали подрастающее поколение, проводили конкурсы, вручали призы. Отмечать юбилей завода будут сегодня весь день, а завершится торжество красочным фейерверком.

Хотите почувствовать атмосферу праздника? Специально для тех, кто хотел, но не смог присутствовать лично, корреспондент «Свидетеля» провёл онлайн-трансляцию в нашей группе ВК.

Кроме этого вы можете пройти наш онлайн-тест и проверить, насколько хорошо вы знаете историю БЭМЗа.

Редакция газеты «Свидетель» присоединяется ко всем поздравлениям и желает БЭМЗу процветания и успешного развития!

Фото Ирины Нодь, видео Сергея Болдырева

Источник: svidetel24.info

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