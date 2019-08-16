60 лет отмечает сегодня Бердский электромеханический завод

16 августа в ДК «Родина» прошло торжественное собрание. При полном зале заводчане вспоминали самые яркие моменты истории своего предприятия, принимали поздравления и награды, общались. В это же время на площади возле «Родины» проходил детский праздник: аниматоры развлекали подрастающее поколение, проводили конкурсы, вручали призы. Отмечать юбилей завода будут сегодня весь день, а завершится торжество красочным фейерверком. Хотите почувствовать атмосферу праздника? Специально для тех, кто хотел, но не смог присутствовать лично, корреспондент «Свидетеля» провёл онлайн-трансляцию в нашей группе ВК.
16 августа в ДК «Родина» прошло торжественное собрание.
При полном зале заводчане вспоминали самые яркие моменты истории своего предприятия, принимали поздравления и награды, общались. В это же время на площади возле «Родины» проходил детский праздник: аниматоры развлекали подрастающее поколение, проводили конкурсы, вручали призы. Отмечать юбилей завода будут сегодня весь день, а завершится торжество красочным фейерверком.
Хотите почувствовать атмосферу праздника? Специально для тех, кто хотел, но не смог присутствовать лично, корреспондент «Свидетеля» провёл онлайн-трансляцию в нашей группе ВК.
Кроме этого вы можете пройти наш онлайн-тест и проверить, насколько хорошо вы знаете историю БЭМЗа.
Редакция газеты «Свидетель» присоединяется ко всем поздравлениям и желает БЭМЗу процветания и успешного развития!
Фото Ирины Нодь, видео Сергея Болдырева