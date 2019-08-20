Более 6 миллионов рублей потрачено на безопасность школ в Бердске
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Более 6 миллионов рублей потрачено на безопасность школ в Бердске

11:54:448/20/2019
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Большая часть средств на эти цели выделена из муниципального бюджета.

4,2 млн рублей было потрачено на обновление охранно-пожарной сигнализации, около двух миллионов – на модернизацию видеонаблюдения.

— В настоящее время мы ведём замену устаревших видеокамер на цифровые, — сообщила «Свидетелю» Жанна Тузова, начальник управления образования. – Бэушные камеры, которые были убраны с периметра территории, мы устанавливаем внутри зданий школ в местах массового скопления детей – в актовых, спортивных залах, коридорах и рекреациях.

Установка систем видеонаблюдения в школах стала обязательной с 2015 года согласно федеральному закону № 273. На сегодняшний день системой видеонаблюдения и охранного телевидения, автоматической пожарной сигнализацией и системой пожарного мониторинга оборудованы все образовательные учреждения города.

В 2019 году Новосибирская область вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта «Образование». Общий объем федерального финансирования составит более 1 млрд рублей.

Планируется, что к концу 2022 года в Новосибирской области в 532 образовательных организациях (500 школ и 32 колледжа) будет обновлена материально-техническая база и внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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