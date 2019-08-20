Более 6 миллионов рублей потрачено на безопасность школ в Бердске

Большая часть средств на эти цели выделена из муниципального бюджета. 4,2 млн рублей было потрачено на обновление охранно-пожарной сигнализации, около двух миллионов – на модернизацию видеонаблюдения. — В настоящее время мы ведём замену устаревших видеокамер на цифровые, — сообщила «Свидетелю» Жанна Тузова, начальник управления образования. – Бэушные камеры, которые были убраны с периметра территории, мы устанавливаем внутри зданий школ в местах массового скопления детей – в актовых, спортивных залах, коридорах и рекреациях. Установка систем видеонаблюдения в школах стала обязательной с 2015 года согласно федеральному закону № 273. На сегодняшний день системой видеонаблюдения и охранного телевидения, автоматической пожарной сигнализацией и системой пожарного мониторинга оборудованы все образовательные учреждения города. В 2019 году Новосибирская область вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта «Образование». Общий объем федерального финансирования составит более 1 млрд рублей. Планируется, что к концу 2022 года в Новосибирской области в 532 образовательных организациях (500 школ и 32 колледжа) будет обновлена материально-техническая база и внедрена целевая модель цифровой образовательной среды. Фото из архива редакции
Большая часть средств на эти цели выделена из муниципального бюджета.
4,2 млн рублей было потрачено на обновление охранно-пожарной сигнализации, около двух миллионов – на модернизацию видеонаблюдения.
— В настоящее время мы ведём замену устаревших видеокамер на цифровые, — сообщила «Свидетелю» Жанна Тузова, начальник управления образования. – Бэушные камеры, которые были убраны с периметра территории, мы устанавливаем внутри зданий школ в местах массового скопления детей – в актовых, спортивных залах, коридорах и рекреациях.
Установка систем видеонаблюдения в школах стала обязательной с 2015 года согласно федеральному закону № 273. На сегодняшний день системой видеонаблюдения и охранного телевидения, автоматической пожарной сигнализацией и системой пожарного мониторинга оборудованы все образовательные учреждения города.
В 2019 году Новосибирская область вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета на реализацию проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта «Образование». Общий объем федерального финансирования составит более 1 млрд рублей.
Планируется, что к концу 2022 года в Новосибирской области в 532 образовательных организациях (500 школ и 32 колледжа) будет обновлена материально-техническая база и внедрена целевая модель цифровой образовательной среды.
Фото из архива редакции