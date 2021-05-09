Какие популярные медпроцедуры не имеют смысла, разъяснил врач
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
09.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие популярные медпроцедуры не имеют смысла, разъяснил врач

1:25:175/9/2021Фото: Pixabay
0

Здоровому человеку с нормальным питанием не требуются никакие витамины и добавки к пище.

Врач предупредил россиян о том, что самолечение очень опасно

Главврач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский рассказал о том, что назначения врачей нужно выполнять, однако не стоит злоупотреблять методами, которые могут не иметь смысла в лечении.

Например, промывание носоглотки морской водой не имеет большой разницы с тем, если вы будете использовать обычный физраствор или соленую воду. К тому же злоупотребление промываниями носа может привести к аллергическому риниту.

В медицинских учреждениях пациентам зачастую назначают процедуры и манипуляции, эффективность которых весьма спорна и не имеет научного обоснования.

"Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать", — подчеркнул врач.

Здоровый человек, у которого с питанием все хорошо не нуждается в дополнительном потреблении витаминов и пищевых биодобавок. Если доктор при обращении с ОРВИ назначает кучу витаминов, не значит что их все нужно пропить. Нехватка витаминов в организме выявляется после обследования.
"Антибиотик — это не аскорбинка, которую можно съесть и забыть. Это серьезный препарат, к которому может развиваться резистентность — человек может перестать реагировать на препарат, когда это будет жизненно необходимо", — предостерегает доктор.

Назначение антибиотиков при малейшем поводе может нанести организму только вред. А самолечение такими препаратами недопустимо, пишет ПРАЙМ.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пользалекарствафизиопроцедурыбиодобавки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы занимаетесь самолечением при легких заболеваниях?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Какие популярные медпроцедуры не имеют смысла, разъяснил врач
    1:25:17 5/9/2021
    Какие популярные медпроцедуры не имеют смысла, разъяснил врач
    Путин пообещал заботиться о комфорте трудовых мигрантов в России
    1:09:40 5/9/2021
    Путин пообещал заботиться о комфорте трудовых мигрантов в России
    Против аптеки СК возбудил уголовное дело из-за невыдачи льготных лекарств 93-летней жительнице Новосибирска
    12:51:19 5/9/2021
    Против аптеки СК возбудил уголовное дело из-за невыдачи льготных лекарств 93-летней жительнице Новосибирска
    Тела погибших при крушении вертолета обнаружили поисковики
    12:31:55 5/9/2021
    Тела погибших при крушении вертолета обнаружили поисковики
    БердскУсадьба полностью выгорела возле Преображенского храма в Бердске: Огонь уничтожил дом, веранду, котельную и гараж с «Нивой». Смотрите видео
    12:12:35 5/9/2021
    Усадьба полностью выгорела возле Преображенского храма в Бердске: Огонь уничтожил дом, веранду, котельную и гараж с «Нивой». Смотрите видео
    Молитвы на Антипасху: самые сильные молитвы дня
    12:10:12 5/9/2021
    Молитвы на Антипасху: самые сильные молитвы дня
    С 9 Мая открытки самые красочные и поздравления-2021
    12:00:00 5/9/2021
    С 9 Мая открытки самые красочные и поздравления-2021
    «Первый канал» оштрафован за отсутствие маркировки СМИ-иноагента
    11:54:09 5/9/2021
    «Первый канал» оштрафован за отсутствие маркировки СМИ-иноагента
    С Днем Победы открытки от дизайнера и самые горячие поздравления на 9 мая 2021 года
    11:20:35 5/9/2021
    С Днем Победы открытки от дизайнера и самые горячие поздравления на 9 мая 2021 года
    9 мая 2021 День памяти погибших воинов: какие молитвы читают в церкви и можно ли ехать на кладбище?
    11:10:04 5/9/2021
    9 мая 2021 День памяти погибших воинов: какие молитвы читают в церкви и можно ли ехать на кладбище?