Какие популярные медпроцедуры не имеют смысла, разъяснил врач

Главврач клиники экспертной медицины Олег Серебрянский рассказал о том, что назначения врачей нужно выполнять, однако не стоит злоупотреблять методами, которые могут не иметь смысла в лечении.
Например, промывание носоглотки морской водой не имеет большой разницы с тем, если вы будете использовать обычный физраствор или соленую воду. К тому же злоупотребление промываниями носа может привести к аллергическому риниту.
В медицинских учреждениях пациентам зачастую назначают процедуры и манипуляции, эффективность которых весьма спорна и не имеет научного обоснования.
"Как правило, они назначаются в комплексе с основной терапией или после нее. Под контролем специалистов физиопроцедуры не принесут вреда организму, но пользы тоже можно не ждать", — подчеркнул врач.
Здоровый человек, у которого с питанием все хорошо не нуждается в дополнительном потреблении витаминов и пищевых биодобавок. Если доктор при обращении с ОРВИ назначает кучу витаминов, не значит что их все нужно пропить. Нехватка витаминов в организме выявляется после обследования.
"Антибиотик — это не аскорбинка, которую можно съесть и забыть. Это серьезный препарат, к которому может развиваться резистентность — человек может перестать реагировать на препарат, когда это будет жизненно необходимо", — предостерегает доктор.
Назначение антибиотиков при малейшем поводе может нанести организму только вред. А самолечение такими препаратами недопустимо, пишет ПРАЙМ.