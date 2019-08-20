Из-за замены задвижки не будет воды в 34 жилых домах Бердска

Кроме того не будет горячей и холодной воды в школе №10, в терапевтическом корпусе ЦГБ, в санатории «Лесная сказка», на лыжной базе «Метелица» и ряде других объектах. В санатории «Бердский» и в микрорайоне «Зелёный остров», а также в посёлках Новый и Светлый будет наблюдаться снижение давления воды. Как сообщают в КБУ, воду отключат в связи с утверждённым планом мероприятий по замене задвижки Д-300 мм по улицам Ленина-Красная Сибирь 21 августа с 8 до 17 часов. Отключение холодного и горячего водоснабжения произойдёт по адресам: ул. Ленина, 10/2, 10/3, 10/4, 11, ул. Микрорайон «Радужный», 1 — 7; индивидуальные жилые дома: ул. Ленина, 2а, 4, 8, 10, 10/1, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19; Школа № 10, ФГУП «Гигант», ЦТП- 17 (ул.Попова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 1, 8, ул.Ленина, 7, 11, детсад № 16, ЦГБ (терапевт. корпус), «Лесная сказка», лыжная база «Метелица», «Роза ветров» (магазин «Монетка»), Продсиб, комплекс «Пекин», АЗС, уточняют специалисты предприятия. Также произойдёт снижение давления воды: ул. Красный Сокол, Попова, Морская, Линейная, Санаторий Бердский, м-он Зеленый остров, пос. Новый, пос. Светлый. В КБУ просят жителей произвести запас воды и подготовиться к отключению. На время производства работ дополнительно будет организован подвоз воды. Точки подвоза воды: Фото из архива редакции
Кроме того не будет горячей и холодной воды в школе №10, в терапевтическом корпусе ЦГБ, в санатории «Лесная сказка», на лыжной базе «Метелица» и ряде других объектах.
В санатории «Бердский» и в микрорайоне «Зелёный остров», а также в посёлках Новый и Светлый будет наблюдаться снижение давления воды.
Как сообщают в КБУ, воду отключат в связи с утверждённым планом мероприятий по замене задвижки Д-300 мм по улицам Ленина-Красная Сибирь 21 августа с 8 до 17 часов.
Отключение холодного и горячего водоснабжения произойдёт по адресам: ул. Ленина, 10/2, 10/3, 10/4, 11, ул. Микрорайон «Радужный», 1 — 7; индивидуальные жилые дома: ул. Ленина, 2а, 4, 8, 10, 10/1, 6/16, 6/17, 6/18, 6/19; Школа № 10, ФГУП «Гигант», ЦТП- 17 (ул.Попова, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 17, 18, 1, 8, ул.Ленина, 7, 11, детсад № 16, ЦГБ (терапевт. корпус), «Лесная сказка», лыжная база «Метелица», «Роза ветров» (магазин «Монетка»), Продсиб, комплекс «Пекин», АЗС, уточняют специалисты предприятия.
Также произойдёт снижение давления воды: ул. Красный Сокол, Попова, Морская, Линейная, Санаторий Бердский, м-он Зеленый остров, пос. Новый, пос. Светлый.
В КБУ просят жителей произвести запас воды и подготовиться к отключению. На время производства работ дополнительно будет организован подвоз воды.
Точки подвоза воды:
Фото из архива редакции