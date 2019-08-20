Отметили День рождения Чебурашки в Бердске

Все желающие смогли обнять любимых с детства героев. Чебурашка отметил свой День рождения 20 августа в городском парке культуры. Вместе с крокодилом Геной он прогулялся по парку, даря всем весёлое настроение. Добрые персонажи всех смешили и обнимали, пели песни и рассказывали о себе. К сожалению, зрителей собралось мало: около 20 гостей, включая малышей в колясках. Потом Чебурашка и Гена погулялись по улице Ленина. Там они приветливо махали всем вокруг, даже машинам, маршруткам и полицейским. Михаил Ноговицин, фото автора
Все желающие смогли обнять любимых с детства героев.
Чебурашка отметил свой День рождения 20 августа в городском парке культуры. Вместе с крокодилом Геной он прогулялся по парку, даря всем весёлое настроение. Добрые персонажи всех смешили и обнимали, пели песни и рассказывали о себе. К сожалению, зрителей собралось мало: около 20 гостей, включая малышей в колясках.
Потом Чебурашка и Гена погулялись по улице Ленина. Там они приветливо махали всем вокруг, даже машинам, маршруткам и полицейским.
Михаил Ноговицин, фото автора