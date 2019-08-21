Отловленных собак будут выпускать из приюта в Бердске
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Отловленных собак будут выпускать из приюта в Бердске

6:43:358/21/2019
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Однако на волю выйдут только неагрессивные бобики.

Замглавы Бердска по вопросам ЖКХ Владимир Захаров пообещал в ближайшее время издать постановление, кардинально меняющие судьбу постояльцев приюта для бездомных животных «Надежда». Сейчас работники приюта отлавливают и принимают питомцев, лечат и стерилизуют их, селят в приют и ищут новых хозяев. Если никто не пожелает взять собаку, она остаётся жить в приюте. По новой системе шариков и бобиков после стерилизации намерены выпускать туда, откуда отловили. Такую практику допускает закон.

Нововведение предложила Анна Москвина, директор частного собачьего приюта из Тюмени. Она побывала в «Надежде» 21 августа в рамках пресс-тура проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки». По её мнению, содержать животных в приюте до смерти не целесообразно: количество питомцев будет увеличиваться, но проблема собачьей агрессии так и не будет решена. Стерилизованные животные не такие агрессивные, как их не прооперированные собратья.

Ещё Анна Москвина предложила Владимиру Захарову отдать здание приюта в аренду, а услуги по передержке животных заказывать у предпринимателей. Владимир Николаевич отметил, что этот вопрос надо обсудить с депутатами, которые многое сделали для строительства нового здания «Надежды». Сейчас в год на его содержание власти Бердска тратят около 5 млн рублей. Средства необходимы на заработную плату персоналу, а корм для животных покупают благотворители.

Кроме того у ОНФ возникли вопросы, связанные со строительством приюта, благоустройством парка и ремонтом поликлиники на улице Пушкина, 172. Подробней о пресс-туре ОНФ читайте в ближайшее время.

Фото и видео автора

Источник: svidetel24.info

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Комментарий
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    Аноним, 21 августа 2019 8:45:20
    Нафига тогда финансировать приют.Вообще закрыть и вопрос решен.Такая экономия для города.А собаками будут заниматься догхантеры.К этому все идет
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    Катя, 22 августа 2019 12:28:14
    Частично свами согласна, зимой подобрала киску привезла, не взяли сказали хоть выкини своих девать некуда. хотя я предложила купить лекарства и еды на её содержание. мест не, а у меня у самой две кошки. Кое как пристроила. Но в них разочаровалась
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    Аноним, 22 августа 2019 12:36:38
    У них улицы в канализацию проваливаются, а они по 5 миллионов на баловство с собачками вышвыривают. Транжирство и идиотизм.

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    Бердчанка, 22 августа 2019 4:58:23
    Собак выпустят, а кто их кормить будет? Также и будут голодные оккупировать Астор, как уже было. Также сердобольные люди и будут подкармливать. А болезни, опасные для человека, тоже никто не отменял. Если бездомная собака заразится бешенством от какого-нибудь дикого ежика (белки, лисы) и перекусает людей, кого винить будем? Пусть живут в приюте.
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