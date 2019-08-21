Отловленных собак будут выпускать из приюта в Бердске

Однако на волю выйдут только неагрессивные бобики. Замглавы Бердска по вопросам ЖКХ Владимир Захаров пообещал в ближайшее время издать постановление, кардинально меняющие судьбу постояльцев приюта для бездомных животных «Надежда». Сейчас работники приюта отлавливают и принимают питомцев, лечат и стерилизуют их, селят в приют и ищут новых хозяев. Если никто не пожелает взять собаку, она остаётся жить в приюте. По новой системе шариков и бобиков после стерилизации намерены выпускать туда, откуда отловили. Такую практику допускает закон. Нововведение предложила Анна Москвина, директор частного собачьего приюта из Тюмени. Она побывала в «Надежде» 21 августа в рамках пресс-тура проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки». По её мнению, содержать животных в приюте до смерти не целесообразно: количество питомцев будет увеличиваться, но проблема собачьей агрессии так и не будет решена. Стерилизованные животные не такие агрессивные, как их не прооперированные собратья. Ещё Анна Москвина предложила Владимиру Захарову отдать здание приюта в аренду, а услуги по передержке животных заказывать у предпринимателей. Владимир Николаевич отметил, что этот вопрос надо обсудить с депутатами, которые многое сделали для строительства нового здания «Надежды». Сейчас в год на его содержание власти Бердска тратят около 5 млн рублей. Средства необходимы на заработную плату персоналу, а корм для животных покупают благотворители. Кроме того у ОНФ возникли вопросы, связанные со строительством приюта, благоустройством парка и ремонтом поликлиники на улице Пушкина, 172. Подробней о пресс-туре ОНФ читайте в ближайшее время.
Однако на волю выйдут только неагрессивные бобики.
Замглавы Бердска по вопросам ЖКХ Владимир Захаров пообещал в ближайшее время издать постановление, кардинально меняющие судьбу постояльцев приюта для бездомных животных «Надежда». Сейчас работники приюта отлавливают и принимают питомцев, лечат и стерилизуют их, селят в приют и ищут новых хозяев. Если никто не пожелает взять собаку, она остаётся жить в приюте. По новой системе шариков и бобиков после стерилизации намерены выпускать туда, откуда отловили. Такую практику допускает закон.
Нововведение предложила Анна Москвина, директор частного собачьего приюта из Тюмени. Она побывала в «Надежде» 21 августа в рамках пресс-тура проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки». По её мнению, содержать животных в приюте до смерти не целесообразно: количество питомцев будет увеличиваться, но проблема собачьей агрессии так и не будет решена. Стерилизованные животные не такие агрессивные, как их не прооперированные собратья.
Ещё Анна Москвина предложила Владимиру Захарову отдать здание приюта в аренду, а услуги по передержке животных заказывать у предпринимателей. Владимир Николаевич отметил, что этот вопрос надо обсудить с депутатами, которые многое сделали для строительства нового здания «Надежды». Сейчас в год на его содержание власти Бердска тратят около 5 млн рублей. Средства необходимы на заработную плату персоналу, а корм для животных покупают благотворители.
Кроме того у ОНФ возникли вопросы, связанные со строительством приюта, благоустройством парка и ремонтом поликлиники на улице Пушкина, 172. Подробней о пресс-туре ОНФ читайте в ближайшее время.
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