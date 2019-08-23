Аллё, это приёмная губернатора Новосибирской области?
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Аллё, это приёмная губернатора Новосибирской области?

12:04:378/23/2019
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— Мой бывший не платит алименты.

«Прямая линия» в рамках ежегодной акции «Судебные приставы — детям» пройдёт накануне нового учебного года в общественной приемной губернатора Новосибирской области, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Мероприятие посвящено «исполнению судебных решений о защите прав родителей и детей (взыскания алиментов, исполнение судебных решений об отобрании, об определении порядка общения ребенка с одним из родителей)».

— В «прямой линии» примут участие сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области и специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Заинтересованным бердчанам, желающим разрешить накопившиеся вопросы в семейных принять участие в акции, предлагается позвонить на

бесплатный номер 8-800-700-84-73 в среду, 28 августа, в приёмную губернатора с 14.00 до 16.00.

Фото с сайта rubtsovskmv.ru

Источник: svidetel24.info

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