Аллё, это приёмная губернатора Новосибирской области?

— Мой бывший не платит алименты. «Прямая линия» в рамках ежегодной акции «Судебные приставы — детям» пройдёт накануне нового учебного года в общественной приемной губернатора Новосибирской области, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска. Мероприятие посвящено «исполнению судебных решений о защите прав родителей и детей (взыскания алиментов, исполнение судебных решений об отобрании, об определении порядка общения ребенка с одним из родителей)». — В «прямой линии» примут участие сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области и специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области. Заинтересованным бердчанам, желающим разрешить накопившиеся вопросы в семейных принять участие в акции, предлагается позвонить на бесплатный номер 8-800-700-84-73 в среду, 28 августа, в приёмную губернатора с 14.00 до 16.00. Фото с сайта rubtsovskmv.ru
— Мой бывший не платит алименты.
«Прямая линия» в рамках ежегодной акции «Судебные приставы — детям» пройдёт накануне нового учебного года в общественной приемной губернатора Новосибирской области, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.
Мероприятие посвящено «исполнению судебных решений о защите прав родителей и детей (взыскания алиментов, исполнение судебных решений об отобрании, об определении порядка общения ребенка с одним из родителей)».
— В «прямой линии» примут участие сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области и специалисты министерства труда и социального развития Новосибирской области.
Заинтересованным бердчанам, желающим разрешить накопившиеся вопросы в семейных принять участие в акции, предлагается позвонить на
бесплатный номер 8-800-700-84-73 в среду, 28 августа, в приёмную губернатора с 14.00 до 16.00.
Фото с сайта rubtsovskmv.ru