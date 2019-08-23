Упал автокран на стройке в Бердске

ЧП произошло, по словам очевидцев, 23 августа в 11.35. Место действия — стройплощадка нового 16-этажного дома в районе так называемой Ферганы. — Кран упал со страшным грохотом! Но аварийные службы пока не приезжали, — добавила очевидица, живущая в соседней трехэтажке. Кран завалился скорее всего по причине неправильно выставленных опор. Как сообщили сайту «Свидетель» рабочие, находящиеся на площадке, пострадавших нет. К счастью, техника упала не на детскую площадку, расположенную рядом за строительным забором.
ЧП произошло, по словам очевидцев, 23 августа в 11.35.
Место действия — стройплощадка нового 16-этажного дома в районе так называемой Ферганы.
— Кран упал со страшным грохотом! Но аварийные службы пока не приезжали, — добавила очевидица, живущая в соседней трехэтажке.
Кран завалился скорее всего по причине неправильно выставленных опор. Как сообщили сайту «Свидетель» рабочие, находящиеся на площадке, пострадавших нет.
К счастью, техника упала не на детскую площадку, расположенную рядом за строительным забором.
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