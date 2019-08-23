Упал автокран на стройке в Бердске
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Упал автокран на стройке в Бердске

12:37:598/23/2019
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ЧП произошло, по словам очевидцев, 23 августа в 11.35.

Место действия — стройплощадка нового 16-этажного дома в районе так называемой Ферганы.

— Кран упал со страшным грохотом! Но аварийные службы пока не приезжали, — добавила очевидица, живущая в соседней трехэтажке.

Кран завалился скорее всего по причине неправильно выставленных опор. Как сообщили сайту «Свидетель» рабочие, находящиеся на площадке, пострадавших нет.

К счастью, техника упала не на детскую площадку, расположенную рядом за строительным забором.

Фото и видео автора

Источник: svidetel24.info

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