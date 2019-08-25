Автоледи из Новосибирска потеряла бампер в Бердске

Девушка опасается, что муж прибьёт её за эту оплошность. — Друзья, спасите, помогите! Сегодня ездила на пляж «На камнях» в Бердск, — пишет подписчица популярного автомобильного паблика АСТ-54. — На обратном пути потеряла половину переднего бампера. Как сообщает общественности автоледи, на перекрёстке бердских улиц Павлова и Пролетарской она попала в ямку. — Но вроде там ничего не отвалилось (в зеркале бампер не увидела), — поясняет жительница Новосибирска. — По дороге до Новосиба тоже вроде не заметила, как он отвалился. А на «Речном вокзале» примерно увидела, что бампер отсутствует. Девушка, потерявшая по дороге домой бампер обращается к возможным очевидцам инцидента: — Может, кто видел мою потерю, мало ли? Муж негодует, похоже, прибьет меня за него. Фото ещё целого «Форя» («Субару Форестер» — ред.) прилагается, вы моя последняя надежда! Фото АСТ-54
Девушка опасается, что муж прибьёт её за эту оплошность.
— Друзья, спасите, помогите! Сегодня ездила на пляж «На камнях» в Бердск, — пишет подписчица популярного автомобильного паблика АСТ-54. — На обратном пути потеряла половину переднего бампера.
Как сообщает общественности автоледи, на перекрёстке бердских улиц Павлова и Пролетарской она попала в ямку.
— Но вроде там ничего не отвалилось (в зеркале бампер не увидела), — поясняет жительница Новосибирска. — По дороге до Новосиба тоже вроде не заметила, как он отвалился. А на «Речном вокзале» примерно увидела, что бампер отсутствует.
Девушка, потерявшая по дороге домой бампер обращается к возможным очевидцам инцидента:
— Может, кто видел мою потерю, мало ли? Муж негодует, похоже, прибьет меня за него. Фото ещё целого «Форя» («Субару Форестер» — ред.) прилагается, вы моя последняя надежда!
Фото АСТ-54