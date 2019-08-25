Автоледи из Новосибирска потеряла бампер в Бердске
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Автоледи из Новосибирска потеряла бампер в Бердске

12:01:358/25/2019
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Девушка опасается, что муж прибьёт её за эту оплошность.

— Друзья, спасите, помогите! Сегодня ездила на пляж «На камнях» в Бердск, — пишет подписчица популярного автомобильного паблика АСТ-54. — На обратном пути потеряла половину переднего бампера.

Как сообщает общественности автоледи, на перекрёстке бердских улиц Павлова и Пролетарской она попала в ямку.

— Но вроде там ничего не отвалилось (в зеркале бампер не увидела), — поясняет жительница Новосибирска. — По дороге до Новосиба тоже вроде не заметила, как он отвалился. А на «Речном вокзале» примерно увидела, что бампер отсутствует.

Девушка, потерявшая по дороге домой бампер обращается к возможным очевидцам инцидента:

— Может, кто видел мою потерю, мало ли? Муж негодует, похоже, прибьет меня за него. Фото ещё целого «Форя» («Субару Форестер» — ред.) прилагается, вы моя последняя надежда!

Фото АСТ-54

Источник: svidetel24.info

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