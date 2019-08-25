Перевернулся на «Ниссане» «гонщик» в Бердске
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Перевернулся на «Ниссане» «гонщик» в Бердске

7:11:128/25/2019
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Инцидент произошёл около художественной школы на улице К.Маркса в половине шестого вечера, сегодня, 25 августа.

Очевидцы сообщили сайту «Свидетель», что на место происшествия оперативно приехали скорая помощь и автоцистерна пожарной охраны. От услуг медиков водитель «перевёртыша», которым стал автомобиль «Ниссан Цедрик», отказался.

Пожарные предприняли меры, чтобы перевернувшийся авто не загорелся, после чего к выяснениям обстоятельств приступили инспекторы ДПС второго полка ГИБДД региона.

По словам очевидцев, автомобиль двигался по улице К.Маркса со стороны автошколы ДОСААФ в сторону «Астора» и в районе художественной школы его водитель – на вид тридцати лет — не справился с управлением, врезался в придорожное дерево и завалил набок свой «болид». Очевидцы предполагают, что водитель «Цедрика» в момент своего дорожного «кульбита» находился в состоянии далеко от трезвого.

Сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, пообещали дать подробные комментарии позже. В том числе — рассказать о состоянии «гонщика» и его дальнейшей судьбе.

 

Фото автора и Никиты Козырева

Источник: svidetel24.info

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