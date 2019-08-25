Перевернулся на «Ниссане» «гонщик» в Бердске

Инцидент произошёл около художественной школы на улице К.Маркса в половине шестого вечера, сегодня, 25 августа. Очевидцы сообщили сайту «Свидетель», что на место происшествия оперативно приехали скорая помощь и автоцистерна пожарной охраны. От услуг медиков водитель «перевёртыша», которым стал автомобиль «Ниссан Цедрик», отказался. Пожарные предприняли меры, чтобы перевернувшийся авто не загорелся, после чего к выяснениям обстоятельств приступили инспекторы ДПС второго полка ГИБДД региона. По словам очевидцев, автомобиль двигался по улице К.Маркса со стороны автошколы ДОСААФ в сторону «Астора» и в районе художественной школы его водитель – на вид тридцати лет — не справился с управлением, врезался в придорожное дерево и завалил набок свой «болид». Очевидцы предполагают, что водитель «Цедрика» в момент своего дорожного «кульбита» находился в состоянии далеко от трезвого. Сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, пообещали дать подробные комментарии позже. В том числе — рассказать о состоянии «гонщика» и его дальнейшей судьбе. Фото автора и Никиты Козырева
Инцидент произошёл около художественной школы на улице К.Маркса в половине шестого вечера, сегодня, 25 августа.
Очевидцы сообщили сайту «Свидетель», что на место происшествия оперативно приехали скорая помощь и автоцистерна пожарной охраны. От услуг медиков водитель «перевёртыша», которым стал автомобиль «Ниссан Цедрик», отказался.
Пожарные предприняли меры, чтобы перевернувшийся авто не загорелся, после чего к выяснениям обстоятельств приступили инспекторы ДПС второго полка ГИБДД региона.
По словам очевидцев, автомобиль двигался по улице К.Маркса со стороны автошколы ДОСААФ в сторону «Астора» и в районе художественной школы его водитель – на вид тридцати лет — не справился с управлением, врезался в придорожное дерево и завалил набок свой «болид». Очевидцы предполагают, что водитель «Цедрика» в момент своего дорожного «кульбита» находился в состоянии далеко от трезвого.
Сотрудники ГИБДД, работающие на месте происшествия, пообещали дать подробные комментарии позже. В том числе — рассказать о состоянии «гонщика» и его дальнейшей судьбе.
Фото автора и Никиты Козырева