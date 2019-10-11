Рухнула крыша и сгорели придомовые постройки деревянного дома на улице Ломоносова в Бердске
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Рухнула крыша и сгорели придомовые постройки деревянного дома на улице Ломоносова в Бердске

7:45:2910/11/2019
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Пожар начался в начале шестого вечера, сегодня, 11 октября и, к счастью, обошёлся без пострадавших.

Машины пожарной охраны с трудом пробирались к горящему домостроению по перегруженным машинами в «час пик» улицам Островского и Первомайской. Примчаслись две «пожарки». Горел дом за налоговой инспекцией на улице Ломоносова. Ситуацию усугублял ветер и проложенный между домами газопровод.

Приехавшие на место происшествия брандмейстеры перво-наперво направили брандспойты на газовую нитку и соседний с горящим домом коттедж, чтобы не произошло самого страшного. Как раз в этот момент пламя начало подбираться к ним. Газ пришлось отключить самим жителям.

— Пожар начался около 18 часов. Я услышал женские крики: «Ой, горит» и вызвал пожарных, — рассказывает житель коттеджа, на который огонь грозил перекинуться. Мужчина не понял, кто кричал – может, горевшие домочадцы, может, их соседи.

На 18.15 борьба со стихией всё ещё продолжалась и была, так сказать, в самой активной своей фазе. Именно в это время обвалилась крыша дома, и догорели дотла деревянные постройки во дворе.

Медик скорой помощи сказала корреспонденту сайта «Свидетель» в этот час, что пострадавших в неотложку не поступало. Не видел пострадавших и полицейский, стоящий в оцеплении пожара от многочисленных зевак.

Пожарные, по понятным причинам, пока не комментируют ситуацию. На этот час им ещё не удалось проникнуть внутрь сгоревшего дома.

К счастью, как стало известно сайту «Свидетель» от начальника надзорной деятельности Николая Степоненкова, пострадавших на пожаре нет.

Фото и видео автора

Источник: svidetel24.info

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