Рухнула крыша и сгорели придомовые постройки деревянного дома на улице Ломоносова в Бердске

Пожар начался в начале шестого вечера, сегодня, 11 октября и, к счастью, обошёлся без пострадавших. Машины пожарной охраны с трудом пробирались к горящему домостроению по перегруженным машинами в «час пик» улицам Островского и Первомайской. Примчаслись две «пожарки». Горел дом за налоговой инспекцией на улице Ломоносова. Ситуацию усугублял ветер и проложенный между домами газопровод. Приехавшие на место происшествия брандмейстеры перво-наперво направили брандспойты на газовую нитку и соседний с горящим домом коттедж, чтобы не произошло самого страшного. Как раз в этот момент пламя начало подбираться к ним. Газ пришлось отключить самим жителям. — Пожар начался около 18 часов. Я услышал женские крики: «Ой, горит» и вызвал пожарных, — рассказывает житель коттеджа, на который огонь грозил перекинуться. Мужчина не понял, кто кричал – может, горевшие домочадцы, может, их соседи. На 18.15 борьба со стихией всё ещё продолжалась и была, так сказать, в самой активной своей фазе. Именно в это время обвалилась крыша дома, и догорели дотла деревянные постройки во дворе. Медик скорой помощи сказала корреспонденту сайта «Свидетель» в этот час, что пострадавших в неотложку не поступало. Не видел пострадавших и полицейский, стоящий в оцеплении пожара от многочисленных зевак. Пожарные, по понятным причинам, пока не комментируют ситуацию. На этот час им ещё не удалось проникнуть внутрь сгоревшего дома. К счастью, как стало известно сайту «Свидетель» от начальника надзорной деятельности Николая Степоненкова, пострадавших на пожаре нет.
Пожар начался в начале шестого вечера, сегодня, 11 октября и, к счастью, обошёлся без пострадавших.
Машины пожарной охраны с трудом пробирались к горящему домостроению по перегруженным машинами в «час пик» улицам Островского и Первомайской. Примчаслись две «пожарки». Горел дом за налоговой инспекцией на улице Ломоносова. Ситуацию усугублял ветер и проложенный между домами газопровод.
Приехавшие на место происшествия брандмейстеры перво-наперво направили брандспойты на газовую нитку и соседний с горящим домом коттедж, чтобы не произошло самого страшного. Как раз в этот момент пламя начало подбираться к ним. Газ пришлось отключить самим жителям.
— Пожар начался около 18 часов. Я услышал женские крики: «Ой, горит» и вызвал пожарных, — рассказывает житель коттеджа, на который огонь грозил перекинуться. Мужчина не понял, кто кричал – может, горевшие домочадцы, может, их соседи.
На 18.15 борьба со стихией всё ещё продолжалась и была, так сказать, в самой активной своей фазе. Именно в это время обвалилась крыша дома, и догорели дотла деревянные постройки во дворе.
Медик скорой помощи сказала корреспонденту сайта «Свидетель» в этот час, что пострадавших в неотложку не поступало. Не видел пострадавших и полицейский, стоящий в оцеплении пожара от многочисленных зевак.
Пожарные, по понятным причинам, пока не комментируют ситуацию. На этот час им ещё не удалось проникнуть внутрь сгоревшего дома.
К счастью, как стало известно сайту «Свидетель» от начальника надзорной деятельности Николая Степоненкова, пострадавших на пожаре нет.
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