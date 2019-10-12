Водитель «Короллы» ударился головой в столкновении с грузовой «ГАЗелью» в Бердске

ДТП произошло сегодня, 12 октября, около 9 утра на аварийно-опасном перекрёстке улиц Суворова и Карла Маркса. Как рассказали сайту «Свидетель» инспекторы ДПС, работающие на месте происшествия, «ГАЗель» выезжала с второстепенной дороги, которой здесь является улица К. Маркса, и не пропустила легковой автомобиль «Тойота Королла», следовавший по главной Суворова со стороны улицы Ленина. Удар грузовика пришёлся в водительскую дверь легковушки. В результате, по словам супруги водителя «Тойоты», также приехавшей на место аварии, он ударился головой, и его увезла скорая помощь. Пострадавшему мужчине – 35 лет. На данный момент, как сказали его жена и инспекторы ДПС, медики бердской ЦГБ обследуют его состояние с помощью рентгена. Если он откажется от госпитализации, сотрудники ГИБДД оформят произошедшее как столкновение без пострадавших. Отметим, что дорожно-транспортные происшествия на этом перекрёстке по аналогичной схеме случаются довольно часто. По наблюдению учителей и курсантов автошколы, расположенной аккурат у этого перекрёстка, водители транспортных средств, выезжающие на него по улице К. Маркса, попросту игнорируют одно из основных правил дорожного движения – очерёдность проезда по перекрёстку. Как считают наблюдатели, таким горе-водителям нелишне было бы пройти дополнительный курс обучения в автошколе и освежить свои познания в ПДД. Фото автора и Анатолия Жаркова
ДТП произошло сегодня, 12 октября, около 9 утра на аварийно-опасном перекрёстке улиц Суворова и Карла Маркса.
Как рассказали сайту «Свидетель» инспекторы ДПС, работающие на месте происшествия, «ГАЗель» выезжала с второстепенной дороги, которой здесь является улица К. Маркса, и не пропустила легковой автомобиль «Тойота Королла», следовавший по главной Суворова со стороны улицы Ленина.
Удар грузовика пришёлся в водительскую дверь легковушки. В результате, по словам супруги водителя «Тойоты», также приехавшей на место аварии, он ударился головой, и его увезла скорая помощь.
Пострадавшему мужчине – 35 лет. На данный момент, как сказали его жена и инспекторы ДПС, медики бердской ЦГБ обследуют его состояние с помощью рентгена. Если он откажется от госпитализации, сотрудники ГИБДД оформят произошедшее как столкновение без пострадавших.
Отметим, что дорожно-транспортные происшествия на этом перекрёстке по аналогичной схеме случаются довольно часто. По наблюдению учителей и курсантов автошколы, расположенной аккурат у этого перекрёстка, водители транспортных средств, выезжающие на него по улице К. Маркса, попросту игнорируют одно из основных правил дорожного движения – очерёдность проезда по перекрёстку. Как считают наблюдатели, таким горе-водителям нелишне было бы пройти дополнительный курс обучения в автошколе и освежить свои познания в ПДД.
Фото автора и Анатолия Жаркова