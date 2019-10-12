Бывший директор бердской птицефабрики нарушил закон о противодействии коррупции

Прокурор Бердска возбудил дело об административном правонарушении. Как сообщается на сайте прокуратуры региона, прокуратура Бердска проверила в ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» соблюдение требований части 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». — Установлено, что в общество на должность бухгалтера принята бывший госслужащий, работавший ранее старшим казначеем отдела управления Федерального казначейства по Новосибирской области, — сказано в распространённом пресс-релизе ведомства. — При трудоустройстве экс-служащий предъявил трудовую книжку, содержащую запись о федеральной государственной гражданской службе, однако работодатель вопреки закону не направил уведомление в 10-дневный срок на предыдущее место его службы о заключении контракта. По результатам проверки прокурором города в отношении бывшего директора ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего. Руководителю организации внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Фото из архива редакции
Прокурор Бердска возбудил дело об административном правонарушении.
Как сообщается на сайте прокуратуры региона, прокуратура Бердска проверила в ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» соблюдение требований части 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
— Установлено, что в общество на должность бухгалтера принята бывший госслужащий, работавший ранее старшим казначеем отдела управления Федерального казначейства по Новосибирской области, — сказано в распространённом пресс-релизе ведомства. — При трудоустройстве экс-служащий предъявил трудовую книжку, содержащую запись о федеральной государственной гражданской службе, однако работодатель вопреки закону не направил уведомление в 10-дневный срок на предыдущее место его службы о заключении контракта.
По результатам проверки прокурором города в отношении бывшего директора ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.
Руководителю организации внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Фото из архива редакции