Бывший директор бердской птицефабрики нарушил закон о противодействии коррупции
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Бывший директор бердской птицефабрики нарушил закон о противодействии коррупции

12:45:0610/12/2019
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Прокурор Бердска возбудил дело об административном правонарушении.

Как сообщается на сайте прокуратуры региона, прокуратура Бердска проверила в ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» соблюдение требований части 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

— Установлено, что в общество на должность бухгалтера принята бывший госслужащий, работавший ранее старшим казначеем отдела управления Федерального казначейства по Новосибирской области, — сказано в распространённом пресс-релизе ведомства. — При трудоустройстве экс-служащий предъявил трудовую книжку, содержащую запись о федеральной государственной гражданской службе, однако работодатель вопреки закону не направил уведомление в 10-дневный срок на предыдущее место его службы о заключении контракта.

По результатам проверки прокурором города в отношении бывшего директора ООО «Бердская птицефабрика «Алмаз» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ — незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.

Руководителю организации внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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