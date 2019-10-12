«Хонда» сбила молодого мужчину на пешеходном переходе в Бердске
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«Хонда» сбила молодого мужчину на пешеходном переходе в Бердске

10:27:5910/12/2019
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ДТП с пострадавшим произошло сегодня, 12 октября, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Красная Сибирь у остановки общественного транспорта «Берёзовая».

На этот час сайту «Свидетель» известно от сотрудников ГИБДД, работающих на месте происшествия, что автомобиль «Хонда», двигавшийся в сторону ДК «Родина», сбил мужчину пешехода в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Водитель «Хонды» трезв.

Судя по повреждению автомобиля, пешеход в момент наезда на него авто ударился головой о лобовое стекло. Сбитый мужчина, по словам водителя «Хонды», молодой. Его с места происшествия увезла скорая медицинская помощь в бэмзовскую больницу. О характере травм пострадавшего на этот час сайту «Свидетель» пока ничего неизвестно.

Напомним, что нынешний сбитый пешеход – пятый за истекшие десять дней октября. Все пять пеших граждан Бердска были сбиты на пешеходных переходах города. Есть о чём задуматься автолюбителям города.

Фото автора и Ирины Злобиной, видео автора и Инны Силаевой

Источник: svidetel24.info

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