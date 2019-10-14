Гнавшего в сторону Бердска пьяного водителя задержали инспекторы ГАИ

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 из Баганского района не выполнил законного требования экипажа ГИБДД об остановке и лишь увеличил скорость движения. Как рассказала сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирской области, инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 октября. — Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не выполнил законного требования экипажа ДПС об остановке и лишь увеличил скорость движения в сторону Бердска. На патрульном автомобиле майор полиции Роман Лущенков и майор полиции Виктор Процкий начали преследование нарушителя. В ходе длительной погони, пытаясь скрыться от полицейских и создавая угрозу безопасности участникам дорожного движения, водитель автомобиля ВАЗ проигнорировал многократные требования об остановке, превышая скорость, перестраивался на полосу встречного движения, проехал на красный сигнал светофора, несколько раз пытался совершить столкновение с патрульным автомобилем. По словам Ольги Гейнисман, убегающий водитель проигнорировал предупреждение её сослуживцев о применении оружия и предупредительный выстрел. — Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие по колесам, и с пробитым задним колесом нарушитель вынужден был остановиться, — живописует подробности старший госинспектор по пропаганде. — За рулем автомобиля оказался 30-летний житель Баганского района Новосибирской области с явными признаками опьянения, пройти медицинское освидетельствование он отказался и был доставлен экипажем в отдел полиции в Искитиме. В отношении задержанного водителя составлены административные материалы за правонарушения в сфере дорожного движения и мера его ответственности будет определена судебными органами. Остаётся добавить, что задержание пьяного «гонщика», направлявшегося по трассе Р-256 в сторону Бердска, состоялось в рамках объявленного накануне Госавтоинспекцией региона рейда «Нетрезвый водитель». Фото ГИБДД НСО
Водитель автомобиля ВАЗ-21099 из Баганского района не выполнил законного требования экипажа ГИБДД об остановке и лишь увеличил скорость движения.
Как рассказала сайту «Свидетель» Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды ГИБДД Новосибирской области, инцидент произошёл в ночь с 11 на 12 октября.
— Водитель автомобиля ВАЗ-21099 не выполнил законного требования экипажа ДПС об остановке и лишь увеличил скорость движения в сторону Бердска. На патрульном автомобиле майор полиции Роман Лущенков и майор полиции Виктор Процкий начали преследование нарушителя. В ходе длительной погони, пытаясь скрыться от полицейских и создавая угрозу безопасности участникам дорожного движения, водитель автомобиля ВАЗ проигнорировал многократные требования об остановке, превышая скорость, перестраивался на полосу встречного движения, проехал на красный сигнал светофора, несколько раз пытался совершить столкновение с патрульным автомобилем.
По словам Ольги Гейнисман, убегающий водитель проигнорировал предупреждение её сослуживцев о применении оружия и предупредительный выстрел.
— Сотрудникам полиции пришлось применить табельное оружие по колесам, и с пробитым задним колесом нарушитель вынужден был остановиться, — живописует подробности старший госинспектор по пропаганде. — За рулем автомобиля оказался 30-летний житель Баганского района Новосибирской области с явными признаками опьянения, пройти медицинское освидетельствование он отказался и был доставлен экипажем в отдел полиции в Искитиме.
В отношении задержанного водителя составлены административные материалы за правонарушения в сфере дорожного движения и мера его ответственности будет определена судебными органами.
Остаётся добавить, что задержание пьяного «гонщика», направлявшегося по трассе Р-256 в сторону Бердска, состоялось в рамках объявленного накануне Госавтоинспекцией региона рейда «Нетрезвый водитель».
Фото ГИБДД НСО