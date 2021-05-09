Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела

Моя дорогая Глафира,
Будь краше любого сапфира,
Будь ярче далёкой звезды,
И чище солёной слезы!
С днём Ангела, солнышко ясное!
Пускай твоё сердце прекрасное,
Добром освещает твой путь.
Любимой и радостной будь!
***
Стройная, изящная,
Богиня настоящая,
Хрупкая и нежная,
Внешне безмятежная.
Глафира, вот красавица,
И всем мужчинам нравится,
Всегда, как лебедь нежная,
Свежа, как утро вешнее.
***
Тебя, Глафира, поздравляем мы.
Тебе желаем больше вдохновенья.
Пусть будут близкие всегда нежны.
Гони и грусть, и ярость, и сомненья.
Мы поздравляем, пусть в твоей судьбе
Побольше будет радостных мгновений.
Желаем больше мы любви тебе.
Желаем только радостных мнгновений.
***
С днем рождения
Поздравляем
Большого счастья
Огромной радости
Желаем. Пусть
Бури уходят
Прочь и беда
не приходит
Глафира в
Твой дом.
***
С днем рождения Глафира
Прими букет и перо павлинов
Пусть приносит счастья
и отгоняет ненастья.
Источник: supertosty.ru