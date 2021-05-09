Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела
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Поздравления с именинами Глафире на 9 мая в День Ангела

3:00:385/9/2021Фото: pixabay
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9 мая отмечается день праведной Глафиры. А прекрасные Глафиры отмечают День Ангела!

День Глафиры

Моя дорогая Глафира,
Будь краше любого сапфира,
Будь ярче далёкой звезды,
И чище солёной слезы!

С днём Ангела, солнышко ясное!
Пускай твоё сердце прекрасное,
Добром освещает твой путь.
Любимой и радостной будь!

***

Стройная, изящная,
Богиня настоящая,
Хрупкая и нежная,
Внешне безмятежная.
Глафира, вот красавица,
И всем мужчинам нравится,
Всегда, как лебедь нежная,
Свежа, как утро вешнее.

***

Тебя, Глафира, поздравляем мы.
Тебе желаем больше вдохновенья.
Пусть будут близкие всегда нежны.
Гони и грусть, и ярость, и сомненья.
Мы поздравляем, пусть в твоей судьбе
Побольше будет радостных мгновений.
Желаем больше мы любви тебе.
Желаем только радостных мнгновений.

***

С днем рождения
Поздравляем
Большого счастья
Огромной радости
Желаем. Пусть
Бури уходят
Прочь и беда
не приходит
Глафира в
Твой дом.

***

С днем рождения Глафира
Прими букет и перо павлинов
Пусть приносит счастья
и отгоняет ненастья.

Источник: supertosty.ru

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