Заменят окна в четырех детсадах Бердска
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Заменят окна в четырех детсадах Бердска

5:36:3010/14/2019
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На эти цели из местного и областного бюджетов выделено более 2,5 млн рублей.


О том, как распределены средства между дошкольными образовательными учреждениями, можно ознакомиться в таблице, приведенной ниже. Средства выделены в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы».


Наименование мероприятия Наименование учреждения Объем субсидий, МБ (руб.) Объем субсидий, ОБ (руб.) Итого
1 2 3 4 5 6
1 Замена оконных блоков Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида № 19 «Шустрик» 120 000,0 480 000,0 600 000,0
2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного  вида № 24 «Пчелка» 240 000,0 1 001 408,80 1 241 408,80
3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 4 «Золотой гребешок» комбинированного вида 16 000,0 64 000,0 80 000,0
4 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад комбинированного  вида №26 «Кораблик»

 134 800,0 497 491,20 632 291,20
Всего 510 800,0 2 042 900,0 2 553 700,0

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info
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