Заменят окна в четырех детсадах Бердска

На эти цели из местного и областного бюджетов выделено более 2,5 млн рублей.
О том, как распределены средства между дошкольными образовательными учреждениями, можно ознакомиться в таблице, приведенной ниже. Средства выделены в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2020 годы».
|№
|Наименование мероприятия
|Наименование учреждения
|Объем субсидий, МБ (руб.)
|Объем субсидий, ОБ (руб.)
|Итого
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|1
|Замена оконных блоков
|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 19 «Шустрик»
|120 000,0
|480 000,0
|600 000,0
|2
|Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 24 «Пчелка»
|240 000,0
|1 001 408,80
|1 241 408,80
|3
|Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 4 «Золотой гребешок» комбинированного вида
|16 000,0
|64 000,0
|80 000,0
|4
|Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №26 «Кораблик»
|134 800,0
|497 491,20
|632 291,20
|Всего
|510 800,0
|2 042 900,0
|2 553 700,0
Фото из архива редакции