Три тела за минувшие выходные обнаружили спасатели Бердска
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Три тела за минувшие выходные обнаружили спасатели Бердска

5:45:2710/14/2019
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Чтобы обеспечить доступ полиции, спасателям пришлось деблокировать входные двери и опускаться в теплотрассу.

Вчера, в 12.55 дежурному спасателю бердского поисково-спасательного отряда МЧС России поступила информация о том, что требуется обеспечить доступ в квартиру в доме № 2 по улице Горького, хозяин которой долгое время не отвечает на звонки и стук в дверь.

Когда спасатели открыли входную дверь квартиры при помощи аварийно-спасательного инструмента, как рассказала спасатель БПСО Наталья Дмитриева, то увидели тело мужчины, которое находилось в ванной.

В пятницу, 11 октября, бердские спасатели выезжали в квартиру на улицу Островского, хозяйка которой также не отвечала на звонки родных: 54-летнюю женщину обнаружили мёртвой. Через час спасателям пришлось спускаться в колодец теплотрассы, чтобы при помощи альпснаряжения достать тело неустановленного мужчины.

Александра Бурковская, фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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