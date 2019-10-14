Три тела за минувшие выходные обнаружили спасатели Бердска

Чтобы обеспечить доступ полиции, спасателям пришлось деблокировать входные двери и опускаться в теплотрассу. Вчера, в 12.55 дежурному спасателю бердского поисково-спасательного отряда МЧС России поступила информация о том, что требуется обеспечить доступ в квартиру в доме № 2 по улице Горького, хозяин которой долгое время не отвечает на звонки и стук в дверь. Когда спасатели открыли входную дверь квартиры при помощи аварийно-спасательного инструмента, как рассказала спасатель БПСО Наталья Дмитриева, то увидели тело мужчины, которое находилось в ванной. В пятницу, 11 октября, бердские спасатели выезжали в квартиру на улицу Островского, хозяйка которой также не отвечала на звонки родных: 54-летнюю женщину обнаружили мёртвой. Через час спасателям пришлось спускаться в колодец теплотрассы, чтобы при помощи альпснаряжения достать тело неустановленного мужчины. Александра Бурковская, фото из архива редакции
Чтобы обеспечить доступ полиции, спасателям пришлось деблокировать входные двери и опускаться в теплотрассу.
Вчера, в 12.55 дежурному спасателю бердского поисково-спасательного отряда МЧС России поступила информация о том, что требуется обеспечить доступ в квартиру в доме № 2 по улице Горького, хозяин которой долгое время не отвечает на звонки и стук в дверь.
Когда спасатели открыли входную дверь квартиры при помощи аварийно-спасательного инструмента, как рассказала спасатель БПСО Наталья Дмитриева, то увидели тело мужчины, которое находилось в ванной.
В пятницу, 11 октября, бердские спасатели выезжали в квартиру на улицу Островского, хозяйка которой также не отвечала на звонки родных: 54-летнюю женщину обнаружили мёртвой. Через час спасателям пришлось спускаться в колодец теплотрассы, чтобы при помощи альпснаряжения достать тело неустановленного мужчины.
Александра Бурковская, фото из архива редакции