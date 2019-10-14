Ветеранов «Бердчанки» поздравил руководитель РКЦ Бердска

Рамиз Масимов вручил юбилярам цветы и конфеты. В минувшую субботу, 12 октября, в Бердском городском музее состоялось традиционное чествование работников швейной фабрики «Бердчанка». В этом году исполнилось 80 лет со дня основания предприятия. Помимо праздничного стола и программы, которые были организованы за счёт Совета ветеранов, 50 бывших сотрудников «Бердчанки» получили цветы и конфеты от члена Общественной палаты и руководителя расчётно-кассового центра Рамиза Масимова. Вместе с Рамизом Рафиговичем подарки юбилярам помогал вручать его семилетний сын Илья, который помог папе с выбором конфет. — В наше непростое время нужно дарить людям добро! — отметил Рамиз Масимов. – И тогда жизнь вокруг всех нас будет лучше. В планах у Масимова взять шефство над Советом ветеранов «Бердчанки» и на следующий год также помочь с подарками. Александра Бурковская, фото Дмитрия Дорофеева
Рамиз Масимов вручил юбилярам цветы и конфеты.
В минувшую субботу, 12 октября, в Бердском городском музее состоялось традиционное чествование работников швейной фабрики «Бердчанка». В этом году исполнилось 80 лет со дня основания предприятия. Помимо праздничного стола и программы, которые были организованы за счёт Совета ветеранов, 50 бывших сотрудников «Бердчанки» получили цветы и конфеты от члена Общественной палаты и руководителя расчётно-кассового центра Рамиза Масимова. Вместе с Рамизом Рафиговичем подарки юбилярам помогал вручать его семилетний сын Илья, который помог папе с выбором конфет.
— В наше непростое время нужно дарить людям добро! — отметил Рамиз Масимов. – И тогда жизнь вокруг всех нас будет лучше.
В планах у Масимова взять шефство над Советом ветеранов «Бердчанки» и на следующий год также помочь с подарками.
Александра Бурковская, фото Дмитрия Дорофеева