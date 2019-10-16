Три новых 16-этажных дома могут появиться в бердской Фергане

Уже в нынешнем году там расселят дома №№ 8 и 10 по улице Комсомольской. Это не те страшные деревянные бараки, от которых не осталось ныне и следа. Речь о каменных двухэтажках, которые в начале 80-х годов прошлого столетия были благоустроены: их снабдили горячей водой, централизованным отоплением и канализацией. А теперь пришло время отправить этот жилфонд на покой. По словам начальника городского управления градостроительства Фёдора Каравайцева, пока неизвестно, какие новостройки появятся на месте двухэтажек. Специалисты рассчитают коммунальные, транспортные и социальные нагрузки на территорию. После этого станет понятно, какие конкретно дома там возведут. Фергану уже начали постепенно застраивать высотками. Первой тут появилась 16-этажка на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Сейчас недалеко от неё застройщик возводит второй такой же дом. По проекту планировки территории здесь встанут три 16-этажных дома. Фёдор Каравайцев, впрочем, не исключил, что первоначальный проект изменят из-за слишком большой нагрузки на этот участок. Возможно, вместо третьей высотки здесь возведут административное здание. Напомню, что решение о строительстве высоток в районе 11-го квартала власти приняли в 2016 году. Тогда собственник трёх земельных участков, расположенных на перекрёстке улиц Первомайской и Комсомольской, обратился в администрацию Бердска с заявлением об изменении статуса земли для застройки. Прежде здесь разрешалось только мало- и среднеэтажное строительство, а застройщик предъявил проеты 16-этажных домов. Его задумку одобрили на публичных слушаниях. Однако возникли замечания по парковкам. Необходимо, подчеркнули участники слушаний, чтобы жители высоток имели возможность поставить свои автомобили, не мешая окружающим. Отдельная тема – пожарная безопасность высотных домов. Для нашего города она по-прежнему болезненна. Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков сообщил «Свидетелю», что обычные лестницы рассчитаны не выше 10-го этажа. Вышка есть в Новосибирске, но пока она доберётся до Бердска, дом может сгореть. В нашем городе высотки уже есть, однако нужной пожарной лестницы до сих пор нет. Пожарные лишь надеются, что в новых домах может быть установлен пожарный лифт для доставки в случае ЧП подразделений огнеборцев, или там проведены все необходимые конструктивные мероприятия внутри здания для предотвращения пожаров. Проверять новостройки при сдаче дома в эксплуатацию инспекторы сегодня не могут: их лишили таких прав. Фото автора
Уже в нынешнем году там расселят дома №№ 8 и 10 по улице Комсомольской.
Это не те страшные деревянные бараки, от которых не осталось ныне и следа. Речь о каменных двухэтажках, которые в начале 80-х годов прошлого столетия были благоустроены: их снабдили горячей водой, централизованным отоплением и канализацией. А теперь пришло время отправить этот жилфонд на покой.
По словам начальника городского управления градостроительства Фёдора Каравайцева, пока неизвестно, какие новостройки появятся на месте двухэтажек. Специалисты рассчитают коммунальные, транспортные и социальные нагрузки на территорию. После этого станет понятно, какие конкретно дома там возведут.
Фергану уже начали постепенно застраивать высотками. Первой тут появилась 16-этажка на пересечении улиц Ленина и Первомайской. Сейчас недалеко от неё застройщик возводит второй такой же дом. По проекту планировки территории здесь встанут три 16-этажных дома. Фёдор Каравайцев, впрочем, не исключил, что первоначальный проект изменят из-за слишком большой нагрузки на этот участок. Возможно, вместо третьей высотки здесь возведут административное здание.
Напомню, что решение о строительстве высоток в районе 11-го квартала власти приняли в 2016 году. Тогда собственник трёх земельных участков, расположенных на перекрёстке улиц Первомайской и Комсомольской, обратился в администрацию Бердска с заявлением об изменении статуса земли для застройки. Прежде здесь разрешалось только мало- и среднеэтажное строительство, а застройщик предъявил проеты 16-этажных домов. Его задумку одобрили на публичных слушаниях. Однако возникли замечания по парковкам. Необходимо, подчеркнули участники слушаний, чтобы жители высоток имели возможность поставить свои автомобили, не мешая окружающим.
Отдельная тема – пожарная безопасность высотных домов. Для нашего города она по-прежнему болезненна. Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков сообщил «Свидетелю», что обычные лестницы рассчитаны не выше 10-го этажа. Вышка есть в Новосибирске, но пока она доберётся до Бердска, дом может сгореть.
В нашем городе высотки уже есть, однако нужной пожарной лестницы до сих пор нет. Пожарные лишь надеются, что в новых домах может быть установлен пожарный лифт для доставки в случае ЧП подразделений огнеборцев, или там проведены все необходимые конструктивные мероприятия внутри здания для предотвращения пожаров. Проверять новостройки при сдаче дома в эксплуатацию инспекторы сегодня не могут: их лишили таких прав.
Фото автора