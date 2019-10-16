Около трех миллионов рублей получили две семьи в Бердске на приобретение жилья

Средства на покупку квартир им были выделены в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей». — Каждая семья получила соцподдержку от государства в размере 1 млн 442 тысячи 800 рублей,- говорит Наталья Крестьянова, начальник жилищного отдела мэрии Бердска. – Участвовать в данной подпрограмме могут все семьи, в том числе и неполные. Возраст родителей не должен превышать 35 лет, семья должна быть признана нуждающейся в жилых помещениях, иметь высокий доход, что говорит о том, что она не только может взять кредит, но и в состоянии его оплачивать. Специалисты жилотдела подчеркивают: чем раньше бердчане встанут на очередь, тем больше у них шансов дождаться соцвыплаты, ведь семьи, в которых даже одному из родителей исполняется 35 лет, автоматом выбывают из числа претендентов на получение денежных средств. В 2020 году право на участие в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» уже подтвердили 47 семей. У всех, кто решил принять в ней участие, еще есть время собрать необходимый пакет документов и подать их в жилотдел администрации. Принимать документы будут до мая 2020 года. Фото из архива редакции
Средства на покупку квартир им были выделены в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».
— Каждая семья получила соцподдержку от государства в размере 1 млн 442 тысячи 800 рублей,- говорит Наталья Крестьянова, начальник жилищного отдела мэрии Бердска. – Участвовать в данной подпрограмме могут все семьи, в том числе и неполные. Возраст родителей не должен превышать 35 лет, семья должна быть признана нуждающейся в жилых помещениях, иметь высокий доход, что говорит о том, что она не только может взять кредит, но и в состоянии его оплачивать.
Специалисты жилотдела подчеркивают: чем раньше бердчане встанут на очередь, тем больше у них шансов дождаться соцвыплаты, ведь семьи, в которых даже одному из родителей исполняется 35 лет, автоматом выбывают из числа претендентов на получение денежных средств.
В 2020 году право на участие в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» уже подтвердили 47 семей. У всех, кто решил принять в ней участие, еще есть время собрать необходимый пакет документов и подать их в жилотдел администрации. Принимать документы будут до мая 2020 года.
Фото из архива редакции