Около трех миллионов рублей получили две семьи в Бердске на приобретение жилья
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
12.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Около трех миллионов рублей получили две семьи в Бердске на приобретение жилья

5:19:0410/16/2019
0

<div></div>

Средства на покупку квартир им были выделены в рамках подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей».

— Каждая семья получила соцподдержку от государства в размере 1 млн 442 тысячи 800 рублей,- говорит Наталья Крестьянова, начальник жилищного отдела мэрии Бердска. – Участвовать в данной подпрограмме могут все семьи, в том числе и неполные. Возраст родителей не должен превышать 35 лет, семья должна быть признана нуждающейся в жилых помещениях, иметь высокий доход, что говорит о том, что она не только может взять кредит, но и в состоянии его оплачивать.

Специалисты жилотдела подчеркивают: чем раньше бердчане встанут на очередь, тем больше у них шансов дождаться соцвыплаты, ведь семьи, в которых даже одному из родителей исполняется 35 лет, автоматом выбывают из числа претендентов на получение денежных средств.

В 2020 году право на участие в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» уже подтвердили 47 семей. У всех, кто решил принять в ней участие, еще есть время собрать необходимый пакет документов и подать их в жилотдел администрации. Принимать документы будут до мая 2020 года.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    8-летний мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу
    9:29:04 4/12/2021
    8-летний мальчик провалился в яму с кипятком по пути в школу
    Лунный календарь покупок с 12 по 20 апреля 2021 года
    9:20:41 4/12/2021
    Лунный календарь покупок с 12 по 20 апреля 2021 года
    БердскБурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде
    9:05:59 4/12/2021
    Бурлящие реки с полей затопили военный городок в Бердске: На видео - автомобили "по колено" в воде
    Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор
    8:44:34 4/12/2021
    Кому нельзя есть косточковые фрукты в апреле и мае, рассказал Роспотребнадзор
    Пожарный погиб при крупном огненном ЧП на «Невской мануфактуре»
    8:39:15 4/12/2021
    Пожарный погиб при крупном огненном ЧП на «Невской мануфактуре»
    Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021
    8:20:02 4/12/2021
    Стрижка и окраска волос, маникюр и стрижка ногтей по лунному календарю с 15 по 30 апреля 2021
    "Единая Россия" исключила из партии высокого чиновника: Он выбросил канистру на дорогу
    8:19:09 4/12/2021
    "Единая Россия" исключила из партии высокого чиновника: Он выбросил канистру на дорогу
    Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
    7:34:25 4/12/2021
    Школьник прочитал на уроке стих Есенина с нецензурными словами
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    7:20:43 4/12/2021
    Календарь посадок и пикировки с 13 по 26 апреля: благоприятные и неблагоприятные даты
    БердскКак восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов
    7:13:47 4/12/2021
    Как восстановить авто после ДТП и сколько это стоит в Бердске, разъяснил руководитель сервиса "Автотайм" Александр Паровойтов