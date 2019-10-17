Девушка на «Тойоте» устроила тройное ДТП у медучилища в Бердске

Признаваться в нарушении ПДД аваркому бердчанка не стала и предпочла оформляться с сотрудниками ГИБДД. Не задалось утро 17 октября у трёх бердских автомобилистов. Они не смогли преодолеть без столкновения регулируемое светофором пересечение городских улиц — Свердлова и Островского. В аварию попали «Тойота Премио», ВАЗ-2106 и «Мицубиси Паджеро». К плюсам можно отнести тот факт, что водители всех трёх транспортных средств не пострадали и от услуг проезжавшей мимо бригады скорой помощи отказались. Как объяснил сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, «Тойота» под управлением девушки двигалась со стороны улицы Ленина поворачивала на перекрёстке налево в сторону ЦУМа и не пропустила встречную «шестёрку», которую от удара откинуло в стоящий на красный сигнал светофора «Мицубиси Паджеро». Между тем затор на перекрёстке в течении часа создавал затруднения с проездом для других автомобилей. Фото автора
Девушка из «Тойоты Премио» с таксишной «шашечкой» в салоне категорически отказала признать свою вину аваркому и пожелала, чтобы разбором её полёта занимались сотрудники ГИБДД.
Признаваться в нарушении ПДД аваркому бердчанка не стала и предпочла оформляться с сотрудниками ГИБДД.
Не задалось утро 17 октября у трёх бердских автомобилистов. Они не смогли преодолеть без столкновения регулируемое светофором пересечение городских улиц — Свердлова и Островского. В аварию попали «Тойота Премио», ВАЗ-2106 и «Мицубиси Паджеро». К плюсам можно отнести тот факт, что водители всех трёх транспортных средств не пострадали и от услуг проезжавшей мимо бригады скорой помощи отказались.
Как объяснил сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, «Тойота» под управлением девушки двигалась со стороны улицы Ленина поворачивала на перекрёстке налево в сторону ЦУМа и не пропустила встречную «шестёрку», которую от удара откинуло в стоящий на красный сигнал светофора «Мицубиси Паджеро».
Между тем затор на перекрёстке в течении часа создавал затруднения с проездом для других автомобилей.
Фото автора