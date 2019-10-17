Девушка на «Тойоте» устроила тройное ДТП у медучилища в Бердске
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Девушка на «Тойоте» устроила тройное ДТП у медучилища в Бердске

10:35:5410/17/2019
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Признаваться в нарушении ПДД аваркому бердчанка не стала и предпочла оформляться с сотрудниками ГИБДД.

Не задалось утро 17 октября у трёх бердских автомобилистов. Они не смогли преодолеть без столкновения регулируемое светофором пересечение городских улиц — Свердлова и Островского. В аварию попали «Тойота Премио», ВАЗ-2106 и «Мицубиси Паджеро». К плюсам можно отнести тот факт, что водители всех трёх транспортных средств не пострадали и от услуг проезжавшей мимо бригады скорой помощи отказались.

Как объяснил сайту «Свидетель» аварийный комиссар Анатолий Сироткин, «Тойота» под управлением девушки двигалась со стороны улицы Ленина поворачивала на перекрёстке налево в сторону ЦУМа и не пропустила встречную «шестёрку», которую от удара откинуло в стоящий на красный сигнал светофора «Мицубиси Паджеро».
Девушка из «Тойоты Премио» с таксишной «шашечкой» в салоне категорически отказала признать свою вину аваркому и пожелала, чтобы разбором её полёта занимались сотрудники ГИБДД.

Между тем затор на перекрёстке в течении часа создавал затруднения с проездом для других автомобилей.

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Источник: svidetel24.info

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    Аноним, 17 октября 2019 2:54:18
    не выдовать права женскому полу
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