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Недвижимость / Общество

В Петербурге проводят инвентаризацию гаражей и голубятен

13:35 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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По итогам проведения инвентаризации будут приниматься решения о демонтаже гаражей и голубятен, размещенных на территории города незаконно.

В Петербурге проводят инвентаризацию гаражей и голубятен

Каждый заводчик должен иметь документ на голубятню

Инвентаризацию гаражей и голубятен проводят власти Санкт-Петербурга. Ожидается, что до конца октября будут сосчитаны все эти объекты, и те, которые признают незаконными, будут снесены.

На сайте Региональной информационной системы «Геоинформационная система Санкт-Петербург» (РГИС) в слое «Гаражи инвентаризация» можно сейчас ознакомиться с актуальной информацией о гаражах и голубятнях (объектах), имеющихся в городе — именно о тех, кто уже прошел инвентаризацию. Инвентаризация эта проводится исполнительными органами государственной власти города до 31 октября 2019 года.

Как следует из информации РГИС, на 4 октября в городе было зафиксировано 7530 таких объектов, из них 7505 — гаражи, 25 — голубятни. И как сообщает комитет имущественных отношений города (КИО), 2625 объектов не имеют информации о наличии у их владельцев правоустанавливающих документов. Что следует предпринять таким владельцам? Специалисты КИО поясняют:

— В случае отсутствия в слое РГИС сведений об объекте или если объект расположен на земельном участке без правоустанавливающих документов, правообладателю такого гаража или голубятни необходимо обратиться в отдел строительства и землепользования администрации района по месту нахождения объекта. Владелец должен иметь при себе документы, подтверждающие его право на земельный участок, на котором располагается спорный гараж или голубятня.

В случае отсутствия у пользователя правовых оснований для оформления земельного участка он будет обязан освободить его от своего имущества.

Власти предупреждают, что по итогам проведения инвентаризации будут приниматься решения о демонтаже гаражей и голубятен, размещенных на территории города незаконно.

Источник: РГ

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