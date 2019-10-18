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Здоровье / Общество

4 полезных свойства темного шоколада

21:43 18.10.2019 Фото: pixabay.com
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Если вы переживаете о своей зависимости от темного шоколада, не корите себя, ведь о его пользе знали еще наши предки. 100 грамм темного шоколада в неделю снижают вероятность сердечной недостаточности почти на 18%.

4 полезных свойства темного шоколада
В темном шоколаде имеются флавоноиды, укрепляющие кровоток, что, в свою очередь, идет на пользу коже и увлажняет её

Укрепляет сердце. Американские исследователи установили, что около 100 г темного шоколада в неделю снижают вероятность сердечной недостаточности почти на 18%. Другое исследование показало, что тёмный шоколад способствует стабилизации сердечного ритма, а содержащиеся в какао антиоксиданты и магний улучшают работу кровеносных сосудов.

Снижает артериальное давление. Исследователи выяснили, что у темного шоколада есть потенциал уменьшать показатели систолического артериального давления. Это происходит благодаря флаванолам, которые присутствуют в темном шоколаде и сигнализируют организму о необходимости расширить кровеносные сосуды для регуляции давления.

Укрепляет остроту мозга. Исследователи установили, что любители темного шоколада показывают более хорошие результаты в когнитивных тестах, по сравнению с теми, кто его не употребляет. Это происходит из-за комбинации компонентов под названием метилксантины, который присутствуют в темном шоколаде и улучшают концентрацию и внимательность. Следовательно, шоколад также может предотвращать старческое слабоумие.

Защищает от солнца. В темном шоколаде имеются флавоноиды, укрепляющие кровоток, что, в свою очередь, идет на пользу коже и увлажняет её. Если вы отправляетесь куда-то в тёплые края на пляжный отдых, захватите вместе с солнцезащитным кремом плитку темного шоколада.

Источник: МедикФорум

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