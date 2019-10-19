Принудительная «страховка» появилась в квитанциях на оплату услуг ЖКХ в Бердске

Впрочем, бердские КБУ и управляющие компании, делающие начисления за коммуналку, к этому непричастны. Чиновники тоже ничего не знают о дополнительных строчках в платежках. Может, мошенники?

Как правило, пенсионеры внимательно рассматривают квитанции об оплате услуг ЖКХ

Жители Бердска начали получать платежки на оплату услуг ЖКХ с новой строчкой — страховка. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала сегодня, 18 октября, Ольга.

— При оплате коммунальных услуг за сентябрь 2019 года обнаружила платеж 45 рулей за страхование гражданской ответственности и помещения. У меня дом в ипотеке, и страховка обязательна. Зачем мне еще одна страховка? — написала в редакцию читательница.

Пока с ней не удалось связаться для уточнения деталей. И невозможно сказать, насколько это явление носит массовый характер (напишите, если у вас тоже появилась новая строчка в квитанции). Но «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, что ни Комбинат бытовых услуг, ни управляющие компании такого начисления не делают.

Эксперимент по страхованию

Между тем, Новосибирская область попала в число пилотных регионов, где с лета 2019 года введен эксперимент по добровольному страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций.

Страхования жилья, пожалуй, одна из наименее распространенных видов услуг в России. Зачем нужна страховка, вполне очевидно. Чтобы при наступлении страховых событий (потоп, пожар) иметь право обратиться в страховую компанию за возмещением ущерба. По данным портала «Финансовая грамотность», в западных странах уровень проникновения страхования жилья составляет 80—90%.

Государство решило позаботиться о россиянах самостоятельно, предложив в рамках закона о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС), принятого в июле 2018 года и вступающего в силу летом 2019-го, включить в платежки по ЖКХ строку страхования жилья. Подобный эксперимент уже сейчас реализуется в Москве, Подмосковье, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Тюменской, Тверской, Новосибирской и Омской областях, а также в Пермском крае.

1,79 рубля за квадратный метр жилья в месяц — сумма которую можно отчислять на страхование жилья. И это только то, что платят граждане по страховке сами. Страховая компания же, которой идет платеж, отвечает по данной программе на 85%, плюс еще 15% — зона ответственности города, который доплачивает при наступлении страхового случая. По новому закону, если жилье застраховано, но было утрачено в результате ЧС, компенсировать потерю получится несколькими способами в зависимости от пожеланий собственника: возможна материальная выплата со стороны страховых компаний, либо предоставление в собственность другого жилья (при наличии его в жилищном фонде).

Пример расчета очень прост. Владелец квартиры площадью 50 кв. м, платит за полис 89,5 рубля — примерно стоимость средней чашки капучино. Однако в случае наступления страхового случая по городской программе владелец квартиры площадью 50 кв. м может рассчитывать на максимальное возмещение в размере 2 млн рублей.

Обязывать страховать свое имущество никто не будет. И для внимательных граждан никаких проблем это не составит. Все очень просто: хотите страховать свою квартиру на льготных условиях — ставьте галочку, не хотите — не ставьте. Городская программа будет существенно отличаться от обычной программы страхования жилья. Вы можете застраховать квартиру на месяц: заплатили в сентябре — жилье защищено весь октябрь. Пропустили платеж — не страшно, вы потеряли страховую защиту лишь на следующий месяц, а затем можете снова платить — договор страхования будет действовать. Например можно ее «активировать» на время отпуска.

Станут ли россияне чаще страховать имущество ? Пожалуй, этот вопрос останется открытым. Заставлять никто никого не будет, однако способ распространения услуги можно сказать очень агрессивен. Если при оплате коммуналки вы забыли или по невнимательности оставили галочку напротив стоки страхование – автоматически вступили в программу. Ведь многие россияне очень часто платят, что говорится, не глядя. Поэтому всплеск продаж подобных продуктов конечно же ожидается. Однако конкретные цифры угадывать никто не берется.

Включение нового вида страхования в платежку, скорее всего, направлено на более агрессивное проникновение страховых продуктов, касающихся недвижимости, в нашей стране.

Среди россиян нет однозначной позиции по поводу включения нового платежа в квитанции за ЖКУ. Доля тех, кто выразил негативное отношение к этой инициативе — 40%, в свою очередь позитивно ее оценили лишь 17% респондентов.

В Бердске не начисляют «страховку»

Между тем, бердский Комбинат бытовых услуг, начисляющий оплату за коммуналку по прямым договорам, пока не участвует в «страховом» эксперименте. И, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» коммерческий директор КБУ Сергей Лапицкий, не включает такую строчку в квитанцию на оплату. Он очень заинтересовался нововведением, выразив огромное желание посмотреть на платежку нового формата.

— В наших квитанциях, которые рассылает КБУ своим абонентам, таких данных — новой строчки — нет. В платежки должно быть написано, кто ее отправлял и кто получатель. Давайте ее посмотрим, тогда будет ясно, кому вопрос задавать. Возможно, страхование включает УК за содержание жилья, — высказался Лапицкий.

Впрочем, бердские управляющие компании тоже не знают о новом платеже. Во всяком случае в платежках УК «Вымпел Сервис», одной из крупных обслуживающих организаций города, строчки «страхование» нет. Директор УК Николай Яковченко тоже изъявил желание взглянуть на квитанцию.

— В наши платежки никто без согласования вклиниться не может, не имеет право, — заверил Яковченко. — У нас такого точно нет. Иначе люди уже бы в очередь стояли с жалобами.

Начальник отдела ЖКХ одноименного городского управления Татьяна Золотухина заявила, что говорить предметно можно только после того, как удастся изучить платежку.

— Никаких официальных распоряжений и информации по этому поводу нет. Никаких нормативных документов на эту тему я не видела, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Владимировна.

Повторимся, что конкретизировать, жильцам какого дома принадлежит уникальная квитанция на оплату услуг ЖКХ, пока не не получилось. Если у вас в платежках появилась строчка «страхование», позвоните в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по тел. 3-00-10. Не исключено, что речь идет о мошенниках.

Страхование гражданской ответственности

Страхование ответственности — это нечто иное. Оно поможет избежать финансовых проблем в случае форс-мажора, объясняет «Финансовая грамотность».

С помощью страхования ответственности можно компенсировать ущерб, который вы кому-то нанесли. Ущерб в таком случае – это причинение вреда здоровью, жизни, движимому или недвижимому имуществу (то есть если вы что-то сломали, залили, испортили, кто-то пострадал от ваших неумышленных действий – список ситуаций не ограничен).

Есть две основные категории страхования ответственности:

ответственность за причинение вреда – этот вид страхования нужен людям, которые боятся своими неосторожными действиями нанести тот самый ущерб из определения выше;

ответственность за ненадлежащее исполнение договора – этим видом страхования в таких же случаях пользуются в бизнесе.

Страховка за причинение вреда пригодится, если вы, например, делали ремонт и затопили соседей снизу. Ущерб бывает разным. Например, в случае с затоплением могут быть не только прямые потерпевшие – соседи, но и косвенные. Если вы затопили еще и помещение любительского театра этажом ниже – зрителей огорчит отмена спектакля. Впрочем, они не смогут потребовать от вас денег за моральный ущерб – по крайней мере, в нашей стране дела обстоят таким образом, а в некоторых других странах вам пришлось бы возмещать ущерб и косвенно пострадавшим.

Обязательно ли страховать ответственность?

Страхование ответственности бывает добровольным и обязательным. Например, если у вас есть автомобиль, то без страховки водить его незаконно.

Добровольное страхование включает все остальные случаи: вы кого-то случайно залили или устроили пожар, ваша болонка напала на человека. Вы сами оцениваете, есть ли у вас или у ваших близких риск совершить что-то, за что придется отдавать много денег из семейного бюджета.

Найти среди предложений страховых компаний отдельное страхование ответственности для всей семьи практически невозможно, потому что такая услуга в нашей стране не пользуется большим спросом. Но можно застраховать свою ответственность в пакетном предложении с другим видом страхования.

Например, компании предлагают комбинированный полис при страховании имущества: вы страхуете квартиру и одновременно с этим свою гражданскую ответственность перед соседями на тот случай, если кто-то из вашей семьи зальет их или устроит пожар.

Похожим образом можно застраховать и породистое домашнее животное: некоторые компании совместно со страхованием жизни животного предлагают страховать и вашу ответственность как владельца этого животного на тот случай, если животное кому-то навредит. Можно ли застраховать только ответственность владельца, без страхования жизни самого животного, уточните у страховой компании – все зависит от ее правил.

Итак, страхование ответственности вам пригодится, если:

вы боитесь случайно залить или поджечь соседей;

у вас есть домашние животные, которые потенциально могут напасть на другого человека;

у вас есть частный самолет, небольшое судно или вы охотник и у вас есть ружье. От несчастных случаев с участием этой собственности тоже страхуют с помощью полиса страхования ответственности.

Как заключить договор страхования ответственности?

1. Выберите страховую компанию

Для начала нужно выбрать страховую компанию, у которой есть лицензия Банка России на страхование ответственности. Проверить это можно на сайте Банка России. При выборе страховой сравните тарифы разных компаний.

2. Соберите документы

Второй этап – сбор необходимых документов. Перечень документов будет зависеть от конкретного вида страховки и требований страховой компании. Например, для полиса ОСАГО вам понадобятся паспорт, технический паспорт автомобиля, талон ТО (действующий) и водительские права.

3. Узнайте стоимость страховки

Стоимость страховки обычно рассчитывают индивидуально. Она зависит от того, какую сумму вы будете возмещать и какой срок действия у договора. Сумму возмещения при добровольном страховании вы можете выбрать сами, но чем больше эта сумма, тем больше будут взносы, которые вам придется заплатить.

4. Выясните, в каких случаях вы получите выплату

Выясните и уточните, что по договору считают страховым случаем, всю сумму или только ее часть вам возместят в каждом конкретном случае, не включает ли договор какие-то дополнительные платные услуги. Не забудьте посмотреть и общие правила страхования ответственности, по которым работает компания, чтобы точно понимать, что именно покупаете.

5. Обратите внимание на количество случаев и рисков

Компания может установить не только максимальную сумму выплаты, но и лимит по страховым случаям или видам рисков. Проверьте, сколько раз вы можете залить соседей – возможно, пятый или десятый случай ваша страховка уже не покроет.

6. Выясните, в каком случае страховка не сработает

Из страхового случая есть исключения. Вам не выплатят страховку, если страховая компания или пострадавшие докажут, что вы действовали намеренно или под действием наркотических веществ.

7. Проверьте дополнительные условия

В страховой договор можно добавить дополнительные пункты страховки. Например, прописать в договоре условие, что страховка покроет услуги адвоката в случае суда или экспертизу, если она понадобится суду.

Если все условия договора вам понятны и они вас устраивают, остается подписать его и сделать первый страховой взнос – обычно с этого момента страховка и начинает действовать, если в договоре нет других условий.

Что еще нужно знать о страховании ответственности?

Сфера действия страховки

По договору страхования ответственности вы не сможете застраховать противоправные интересы, то есть интересы, которые противоречат закону и могут нанести вред другим людям.

Ответственность

Страховка не снимает с вас полной ответственности за причиненный ущерб. Да, потерпевший получит материальную компенсацию, но вы при этом можете понести еще и уголовную или административную ответственность. К тому же страховая компания возмещает ущерб только в пределах страховой суммы – если вред, который вы причинили, оценят в большую сумму, вам придется доплатить.

Дееспособность

Если человека признают недееспособным и у него появляется попечитель, то все права и обязанности по страховкам (например, имущества или жизни) переходят к нему. А вот в случае со страхованием ответственности недееспособность страхователя означает, что договор автоматически прекращает действие.