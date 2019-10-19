Почему он не предлагает выйти замуж? Признаки пикапера

Если женщине встретится мужчина, который, вначале проявляет чуткость и внимательность, а затем вдруг становится грубым и холодным в отношениях — можно с уверенностью сказать, что перед ней настоящий обольститель.

Основной идеей пикаперов является быстрое достижение своей цели в отношениях с женщиной

Пикаперы — мужчины, главной целью которых является обольщение и соблазнение женщин.Чаще пикаперами становятся мужчины, лишённые в достаточной мере в детстве материнской любви. Их главная задача доказать миру, что он — мужчина, который может заполучить любую женщину. Естественно, до серьёзных отношений дело не доходит. О том, как своевременно распознать в мужчине пикапера и избежать ненужных страданий — рассказал психолог Ярослав Самойлов.

Во-первых, следует знать, что основной идеей пикаперов является быстрое достижение своей цели в отношениях с женщиной, а достичь этого можно дав женщине эмоции.

Причём эмоции вызываются методом игры на контрастах: близко-далеко, тепло-холодно и т.д.

Если женщине встретится мужчина, который, вначале проявляет чуткость и внимательность, а затем вдруг становится грубым и холодным в отношениях — можно с уверенностью сказать, что перед ней настоящий обольститель.

Пикаперы используют женские чувства, формируя модель «приза». Для начала они формируют образ классного и успешного парня в глазах женщины, а затем, заметив, что женщина почти эмоционально «созрела» — оставить её на некоторое время, для того, что бы появившись — одержать «победу».

Психологи советуют женщинам не тратить время на выявление подобных пикаперов, а заняться повышением своей самооценки, научиться быть классной и уверенной женщиной.

В данном случае, все уловки пикаперов будут вызывать у женщины лишь снисходительную улыбку.

Источник: Planet Today