19.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Почему он не предлагает выйти замуж? Признаки пикапера

22:11 19.10.2019 Фото: pixabay.com
0

Если женщине встретится мужчина, который, вначале проявляет чуткость и внимательность, а затем вдруг становится грубым и холодным в отношениях — можно с уверенностью сказать, что перед ней настоящий обольститель.

Почему он не предлагает выйти замуж? Признаки пикапера
Основной идеей пикаперов является быстрое достижение своей цели в отношениях с женщиной

Пикаперы — мужчины, главной целью которых является обольщение и соблазнение женщин.Чаще пикаперами становятся мужчины, лишённые в достаточной мере в детстве материнской любви. Их главная задача доказать миру, что он — мужчина, который может заполучить любую женщину. Естественно, до серьёзных отношений дело не доходит. О том, как своевременно распознать в мужчине пикапера и избежать ненужных страданий — рассказал психолог Ярослав Самойлов.

Во-первых, следует знать, что основной идеей пикаперов является быстрое достижение своей цели в отношениях с женщиной, а достичь этого можно дав женщине эмоции.

Причём эмоции вызываются методом игры на контрастах: близко-далеко, тепло-холодно и т.д.

Если женщине встретится мужчина, который, вначале проявляет чуткость и внимательность, а затем вдруг становится грубым и холодным в отношениях — можно с уверенностью сказать, что перед ней настоящий обольститель.

Пикаперы используют женские чувства, формируя модель «приза». Для начала они формируют образ классного и успешного парня в глазах женщины, а затем, заметив, что женщина почти эмоционально «созрела» — оставить её на некоторое время, для того, что бы появившись — одержать «победу».

Психологи советуют женщинам не тратить время на выявление подобных пикаперов, а заняться повышением своей самооценки, научиться быть классной и уверенной женщиной.

В данном случае, все уловки пикаперов будут вызывать у женщины лишь снисходительную улыбку.

Источник: Planet Today

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сталкивались с пикаперами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему он не предлагает выйти замуж? Признаки пикапера
22:11 19-10-2019
Почему он не предлагает выйти замуж? Признаки пикапера
Умер все знающий о подлодке К-141 "Курск" вице-адмирал Михаил Моцак
21:53 19-10-2019
Умер все знающий о подлодке К-141
Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае
21:39 19-10-2019
Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае
Медведев: люди не знают, что им полагается от государства
21:12 19-10-2019
Медведев: люди не знают, что им полагается от государства
23-летняя супермодель Белла Хадид признана самой красивой женщиной в мире
21:07 19-10-2019
23-летняя супермодель Белла Хадид признана самой красивой женщиной в мире
Я алкоголик: признаки алкоголизма
21:03 19-10-2019
Я алкоголик: признаки алкоголизма
Запретить ввод домов без мусоропровода хотят застройщикам Новосибирска
20:47 19-10-2019
Запретить ввод домов без мусоропровода хотят застройщикам Новосибирска
National Interest: у России есть оружие "Судного дня"
20:36 19-10-2019
National Interest: у России есть оружие
БердскПринудительная «страховка» появилась в квитанциях на оплату услуг ЖКХ в Бердске
18:30 19-10-2019
Принудительная «страховка» появилась в квитанциях на оплату услуг ЖКХ в Бердске
БердскСтройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска 2
17:47 19-10-2019
Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска