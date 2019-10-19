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107 убийств и 429 угонов произошло в 2019 году в Новосибирской области

11:50 19.10.2019, Почему воруют больше? Фото: ГУ МВД по НСО
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Зарегистрировано 17 548 краж, из них 1403 – из автотранспорта и 2250 квартирных краж, в том числе с проникновением – 879.

107 убийств и 429 угонов произошло в 2019 году в Новосибирской области
Раскрыто 191 преступление, совершенное в составе организованных преступных групп. Пресечена деятельность 94 лидеров и активных участников организованных групп

18 октября в ГУ МВД России по Новосибирской области состоялось заседание Коллегии под председательством начальника Главного управления генерал-лейтенанта полиции Ю.Ю. Стерликова. На Коллегии были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года, рассмотрены вопросы комплектования органов внутренних дел региона, а также определены основные задачи на предстоящий период.

С докладом об итогах оперативно-служебной деятельности областной полиции выступил заместитель начальника ГУ – начальник полиции полковник полиции К.В. Гаврин.

За 9 месяцев текущего года органами внутренних дел области зарегистрировано 37 448 преступлений, в том числе более 8 тысяч, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. При общем увеличении числа зарегистрированных преступлений (на 6,1%) в Новосибирской области отмечается снижение убийств (107), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (398), грабежей (914), угонов (429).

Почти две трети (65,2 107 убийств и 429 угонов произошло в 2019 году в Новосибирской области всех зарегистрированных преступлений составляют противоправные деяния против собственности. В числе корыстных преступлений преобладали хищения чужого имущества, совершенные путем кражи (46,9 % от всех выявленных преступных деяний). Зарегистрировано 17 548 краж, из них 1403 – из автотранспорта и 2250 квартирных краж, в том числе с проникновением – 879. Путем мошенничества совершено 4 291 (- 11,1 107 убийств и 429 угонов произошло в 2019 году в Новосибирской области хищение, из них с использованием средств сотовой связи ‑ 811 фактов.

За отчетный период установлено 130 фактов незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, перевозки или ношения оружия, боеприпасов и 32 факта незаконного изготовления оружия.

В сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на территории области зарегистрировано более 1 800 преступлений. Из незаконного оборота изъято 333,5 кг наркотиков.

Раскрыто 191 преступление, совершенное в составе организованных преступных групп. Пресечена деятельность 94 лидеров и активных участников организованных групп.

Выявлено около 2 тысяч преступлений экономической направленности, в том числе 1 400 тяжкой и особо тяжкой категории, 373 преступления коррупционной направленности.

При проведении оперативно–профилактических мероприятий по противодействию организации незаконной игорной деятельности проведены проверки 133 объектов, имеющих признаки осуществления незаконной игорной деятельности, в ходе которых изъято более 3 тысяч единиц игрового оборудования. Возбуждено 29 уголовных дел по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

По итогам 9 месяцев 2019 года на территории Новосибирской области отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших и раненых в них граждан. В состоянии опьянения задержаны 3 703 водителя.

За 9 месяцев 2019 года поставлено на миграционный учет 264 тыс. иностранных граждан. Сотрудниками полиции выдворено в административном порядке за пределы Российской Федерации 508 иностранцев, из них 280 — в форме принудительного перемещения через государственную границу. Депортировано 95 иностранных граждан. Почти трем тысячам иностранных граждан направлены представления о закрытии въезда. В отношении нарушителей миграционного законодательства возбуждено свыше 8 тысяч дел об административных правонарушениях.

В ходе работы коллегии были заслушаны начальники подразделений Главного управления и территориальных органов, допустившие снижение результатов работы по отдельным направлениям. Приняты решения, направленные на совершенствование оперативно-служебной деятельности и устранение имеющихся недостатков в организации работы.

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