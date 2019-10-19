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Прорвало дамбу: снесло два общежития, 12 человек погибли, 13 пропали без вести в поселке Щетинкино Красноярского края

12:38 19.10.2019 Фото: BAZA
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19 человек пострадали. В общежитиях могли находиться до 80 человек. Работает телефон горячей линии — 8 (391) 275-16-41.

Прорвало дамбу: снесло два общежития, 12 человек погибли, 13 пропали без вести в поселке Щетинкино Красноярского края
Прорвало дамбу в Красноярском крае. Погибли 12 человек

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. Погибли 12 человек

Что произошло

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. В результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа.

По последним данным, при прорыве дамбы погибли 12 человек. Судьба 13 человек неизвестна, еще 19 пострадали.

Состояние пострадавших оценивается как легкое и среднее, об этом рассказали в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы. В региональном Департаменте здравоохранения добавили, что воздушные суда санитарной авиации могут совершить посадку лишь в 80 км от места ЧП.

Источник во властных структурах региона сообщил, что волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты порядка 4 м. По его словам, поселок старателей находится в тайге, на месте из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.

В МЧС сообщили, что ближайший город Артемовск от рабочего поселка находится в 60 км.

Прорвало дамбу: снесло два общежития, 12 человек погибли, 13 пропали без вести в поселке Щетинкино Красноярского края

На месте трагедии

Как проходит поисково-спасательная операция

В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю в связи с прорывом дамбы создан оперативный штаб. Работает телефон горячей линии — 8 (391) 275-16-41.

Ведомство усиливает группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий прорыва дамбы. К мероприятиям привлечены порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию.

Источник в администрации Курагинского района сообщил, что поисковую операцию ведет вертолет, вылет еще двух бортов ожидается в ближайшее время.

Как отреагировали на ЧП

СК возбудил уголовное дело и начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших.

В ведомстве заявили, что в общежитиях могли находиться до 80 человек.

В МЧС в связи с инцидентом пройдет экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Совещание пройдет под руководством замглавы МЧС Павла Барышева в режиме видеоконференцсвязи.

В район прорыва дамбы вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.

Источник: ТАСС и СК

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От редакции

Как так могло произойти?

Аноним, 19 октября 2019 12:57
Путин будет вы зывать на ковер самого богатого из глав регионов России, члена "Единой России" Александра Усса и отчитывать его за происшествие, как он это проделал с главой Иркутской области коммунистом Сергеем Левченко?
Признает ли он прорыв дамбы с человеческими жертвами "обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно и вредно", как он это признал в отношении пожаров в своем Красноярском крае: «Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам. Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно»
Аноним, 19 октября 2019 13:21
Раз за разом, эпизод за эпизодом происходит именно то, что и было спрогнозировано уже десятилетие назад: Россия при текущем режиме (или, скорее, социальном строе) не в состоянии поддерживать даже тот относительно невысокий технологический уровень, достигнутый при СССР.

Поэтому всё горит, тонет, падает, проваливается и т. д. и т. п.

Россияне склонны к абсолютной монархии. Вот эти "еслинеонтокто", "а при чём тут Путин", "Путин остановил развал России" и прочий бред. А абсолютная монархия в этом мире осталась лишь где-то в центральной Африке. Ну и можете оценить технологический и экономический уровень соответствующих государств. Вот Россия к этому уровню и опускается.
Аноним, 19 октября 2019 16:24
Трагедия, столько людей погибло. И ни кто не мог предвидеть о такой страшной беде??? Раньше люди сами отслеживали о таких авариях- приметы и другие качества вычисляли и сохраняли в голове и передавали по поколению,а теперь столько техники ,аппаратов и космос освоили и ни кто ни слова,что будет трагедия-будьте наготове. Жаль людей-погибли в 21 веке или эти люди жертвы наших рукотяпых начальников??? ну можно спасти было наш рабочий класс-МУЖЧИН.

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