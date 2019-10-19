Прорвало дамбу: снесло два общежития, 12 человек погибли, 13 пропали без вести в поселке Щетинкино Красноярского края

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. Погибли 12 человек
Что произошло
19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. В результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа.
По последним данным, при прорыве дамбы погибли 12 человек. Судьба 13 человек неизвестна, еще 19 пострадали.
Состояние пострадавших оценивается как легкое и среднее, об этом рассказали в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы. В региональном Департаменте здравоохранения добавили, что воздушные суда санитарной авиации могут совершить посадку лишь в 80 км от места ЧП.
Источник во властных структурах региона сообщил, что волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты порядка 4 м. По его словам, поселок старателей находится в тайге, на месте из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.
В МЧС сообщили, что ближайший город Артемовск от рабочего поселка находится в 60 км.
Как проходит поисково-спасательная операция
В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю в связи с прорывом дамбы создан оперативный штаб. Работает телефон горячей линии — 8 (391) 275-16-41.
Ведомство усиливает группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий прорыва дамбы. К мероприятиям привлечены порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию.
Источник в администрации Курагинского района сообщил, что поисковую операцию ведет вертолет, вылет еще двух бортов ожидается в ближайшее время.
Как отреагировали на ЧП
СК возбудил уголовное дело и начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших.
В ведомстве заявили, что в общежитиях могли находиться до 80 человек.
В МЧС в связи с инцидентом пройдет экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Совещание пройдет под руководством замглавы МЧС Павла Барышева в режиме видеоконференцсвязи.
В район прорыва дамбы вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.
Источник: ТАСС и СК
Признает ли он прорыв дамбы с человеческими жертвами "обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно и вредно", как он это признал в отношении пожаров в своем Красноярском крае: «Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберги, чтобы у нас было потеплее. Вот нечто похожее, думаю, применительно и к лесным пожарам. Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно»
Поэтому всё горит, тонет, падает, проваливается и т. д. и т. п.
Россияне склонны к абсолютной монархии. Вот эти "еслинеонтокто", "а при чём тут Путин", "Путин остановил развал России" и прочий бред. А абсолютная монархия в этом мире осталась лишь где-то в центральной Африке. Ну и можете оценить технологический и экономический уровень соответствующих государств. Вот Россия к этому уровню и опускается.