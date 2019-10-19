Прорвало дамбу: снесло два общежития, 12 человек погибли, 13 пропали без вести в поселке Щетинкино Красноярского края

19 человек пострадали. В общежитиях могли находиться до 80 человек. Работает телефон горячей линии — 8 (391) 275-16-41.

Прорвало дамбу в Красноярском крае. Погибли 12 человек

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. Погибли 12 человек

Что произошло

19 октября в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае на реке Сейба прорвало дамбу. В результате аварии в рабочем поселке затопило два общежития временного типа.

По последним данным, при прорыве дамбы погибли 12 человек. Судьба 13 человек неизвестна, еще 19 пострадали.

Состояние пострадавших оценивается как легкое и среднее, об этом рассказали в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы. В региональном Департаменте здравоохранения добавили, что воздушные суда санитарной авиации могут совершить посадку лишь в 80 км от места ЧП.

Источник во властных структурах региона сообщил, что волна селевого потока из-за прорыва дамбы достигала высоты порядка 4 м. По его словам, поселок старателей находится в тайге, на месте из-за удаленности от населенных пунктов есть проблемы со связью.

В МЧС сообщили, что ближайший город Артемовск от рабочего поселка находится в 60 км.

На месте трагедии

Как проходит поисково-спасательная операция

В Главном управлении МЧС по Красноярскому краю в связи с прорывом дамбы создан оперативный штаб. Работает телефон горячей линии — 8 (391) 275-16-41.

Ведомство усиливает группировку для проведения поисково-спасательной операции и ликвидации последствий прорыва дамбы. К мероприятиям привлечены порядка 270 человек и около 50 единиц техники, включая авиацию.

Источник в администрации Курагинского района сообщил, что поисковую операцию ведет вертолет, вылет еще двух бортов ожидается в ближайшее время.

Как отреагировали на ЧП

СК возбудил уголовное дело и начал проверку обстоятельств гибели рабочих при прорыве дамбы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, устанавливается точное количество погибших и пострадавших.

В ведомстве заявили, что в общежитиях могли находиться до 80 человек.

В МЧС в связи с инцидентом пройдет экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Совещание пройдет под руководством замглавы МЧС Павла Барышева в режиме видеоконференцсвязи.

В район прорыва дамбы вылетел губернатор Красноярского края Александр Усс.

Источник: ТАСС и СК