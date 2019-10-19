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Красота / Общество

Тайны красоты от Моники Беллуччи

14:53 19.10.2019 Фото: wikipedia.org
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Как в 55 выглядеть на 20? Никаких диет — вот главный принцип красоты Моники Беллуччи. При росте 178 сантиметров она весит около 68 килограммов.

Тайны красоты от Моники Беллуччи

Нельзя быть красивой, если не любить себя — уверена Моника Беллуччи

Моника Беллуччи часто оказывается в списках самых красивых в мире актрис. Какие секреты использует Моника Беллуччи в вопросах ухода за собой — раскрываем в материале.

Секрет №1

Никаких диет — вот главный принцип красоты Моники Беллуччи. При росте 178 сантиметров она весит около 68 килограммов. При этом она не любит диеты и старается просто правильно питаться. Кстати, культу еды, как истинная итальянка, Моника Беллуччи не изменяет. Она любит пасту, ризотто, пиццу. Отказать себе в удовольствии отведать чего-то вкусного звезда не в силах.
«Я итальянка, для нас еда – это гораздо больше, чем просто «топливо» для организма. Поэтому если я хочу съесть вечером тарелку пасты, то обязательно съем ее. Раньше, правда, я могла делать это не опасаясь за фигуру, а сейчас приходится усиленно заниматься спортом, чтобы оставаться в форме, ни в чем себе не отказывая», — говорила Моника Беллуччи.
Она занимается спортом не из-за того, что надо, а для души. Она обожает плавание, джоггинг, йогу. Именно это позволяет ей быть в форме.

Секрет №2

Моника Беллуччи также придерживается другого секрета по уходу за собой — это загар. Причём в меру. Опять-таки она не делает это через силу, не посещает солярий, а использует живые солнечные лучи. Зная, что загар может вредить коже, Моника Беллуччи использует солнцезащитный крем с защитой SPF-25.

Секрет №3

Каждое утро Моника Беллуччи принимает прохладный душ. По вечерам она делает тёплые ванны. В приятной воде она может провести до часа. Уход за кожей для звезды очень важен, ведь в возрасте за 40 лет это просто необходимо. Также актриса любит использовать кремы и сыворотки для ухода за собой. Кроме того, она делает маски из натуральных продуктов, например, кокосового молока, кофе, клубники. А для увлажнения кожи Моника Беллуччи применяет освежающий спрей или термальную воду.

Секрет №4

Уход за волосами, который применяет Моника Беллуччи может вас поразить. Ведь она моет волосы всего ра-два в неделю, совсем не использует фен. Чтобы уменьшить вредное воздействие шампуня на шевелюру, она разводит это косметическое средство обычной водой в пропорции 1:1. Иными словами, Моника Беллуччи выступает за натуральность, поэтому и применяет самые щадящие методы ухода за своими волосами.

Секрет №5

Нельзя быть красивой, если не любить себя — уверена Моника Беллуччи. Она прекрасно осознаёт, что её тело изменилось за последние годы, но всё равно принимает себя такой, какая она есть. Она уверена в себе, любит себя и не боится собственных недостатков. Это, по мнению актрисы, лучший секрет ухода за собой.
Источник: МедикФорум
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