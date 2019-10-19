5 действенных способов, как быстро уложить ребенка спать

Бывает так, что на уход ребенка ко сну тратиться час и больше, у каждой мамочки возникает вопрос, как сократить это время? Какие секреты, позволяющие уложить малыша в течении 5 минут существуют, рассмотрим в статье.

Значительное количество молодых мам из разных стран мира клянутся, что фен позволяет уложить малышей спать лучше любого снотворного

Любая молодая мама сталкивалась с ситуацией, при которой ей никак не удавалось уложить ребенка спать, чтобы хоть немного отдохнуть самой. Вот несколько проверенных способов, которыми поделились женщины из разных стран мира.

Малыши очень чутко реагируют на самые разные звуки. Если ребенок не спит, попробуйте скачать из интернета различные мелодии, звуки животного мира, песни и стихи. Вы можете даже просто включить пылесос. Так, мать троих детей из Великобритании рассказала, что ее малыши засыпают буквально через 5 минут после того, как слышат звук пылесоса.

2. Еще один усыпляющий звук, который производит необходимое воздействие на младенцев, это звук фена. Значительное количество молодых мам из разных стран мира клянутся, что фен позволяет уложить малышей спать лучше любого снотворного.

3. Наверное, у каждого из нас чтение какой-нибудь скучной литературы или прослушивание занудной лекции вызывало ощущение сильнейший сонливости. Возьмите с полки любую толстую книгу (хоть «Список лекарственных трав») и начните читать ее ребенку, делая это максимально скучным голосом. Это подействует достаточно быстро.

4. Вот и еще один способ, позволяющий уложить малыша спать. Нежный массаж висков одновременно с лобиком оказывает порой довольно сильное усыпляющее воздействие. Если при этом вы приглушите освещение и будете напевать какую-нибудь колыбельную, то ребенок заснет еще быстрее.

5. Вы можете в это не поверить, но значительное количество детей засыпают перед экранами телевизоров. Хотя эксперты призывают отучать детей от просмотра ТВ, но если речь идет о самых маленьких, то для них это может быть и еще одним эффективным снотворным.

Источник: МедикФорум