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Красота / Общество

Топ — 8 продуктов для поддержания красоты и привлекательности

16:41 19.10.2019 Фото: pixabay.com
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Свёкла, горчица, капуста — продукты способные поддерживать красоту и здоровье тела. Они оказывают омолаживающее действие и наполняют полезными веществами организм человека. Какие продукты продолжают список полезных, рассмотрим в статье.

Топ 8 продуктов для поддержания красоты и привлекательности
С помощью свеклы кожа станет более красивой, а волосы и ногти крепкими

Питание крайне важно для поддержания не только здоровья, но и красоты. Что стоит есть для того, чтобы кожа сказала вам «спасибо», — читайте в материале.

Киви

Эластичная и упругая кожа может быть не мечтой, а реальностью, если включить в рацион киви. В нём очень много витамина С, ответственного за выработку коллагена и замедляющего процесс старения. Разумеется, не надо надеяться, что один киви решит все проблемы сразу. Продукт должен быть в рационе регулярно, иначе эффекта не добиться.

Зелёная стручковая фасоль

Ещё один продукт, который позволит придать красоты вам. Но не коже, а волосам. Всё за счёт содержания в этом продукте кремния — он придаёт локонам силу и блеск. Овощ будет отлично сочетаться с любыми продуктами и станет идеальным помощником для придания привлекательности.

Горчица

Натуральная горчица — не самый приятный для многих продукт. Но она богата антиоксидантами и железом, которые позволят коже выглядеть намного симпатичнее.

Яблоки

Топ 8 продуктов для поддержания красоты и привлекательности

Этот продукт избавляет зубы от пятен, желтизны, очищая их после приёма пищи

Каждый день надо съедать по одному яблоку, чтобы лишить стоматологов радости видеть вас чаще. Этот продукт избавляет зубы от пятен, желтизны, очищая их после приёма пищи. Иными словами, иногда они могут даже заменить зубную пасту.

Тыквенные семечки

Привлекательности можно добиться за счёт употребления семян тыквы. Они позволят избавиться от прыщей и воспалений. Всё из-за высокого содержания цинка, который так нужен коже.

Капуста

В этом продукте много полезных веществ, в том числе витамина С. При регулярном употреблении кожа становится более упругой и свежей. Причём неважен сорт капусты — и белокочанная, и краснокочанная, и брюссельская — всё виды очень полезны для красоты и здоровья.

Авокадо

Топ 8 продуктов для поддержания красоты и привлекательности

Авокадо нужно есть и для привлекательности, так как овощ помогает сохранять молодость

Многие стали говорить о пользе авокадо. Но мало кто знает, что этот суперфуд полезен не только для сохранения здоровья. Авокадо нужно есть и для привлекательности, так как овощ помогает сохранять молодость.

Свёкла

Это лучший продукт для красоты, так как в его составе много цинка. С его помощью кожа станет более красивой, а волосы и ногти крепкими. Обязательно нужно включить все вышеназванные продукты в рацион на постоянной основе, если хочется молодости и красоты.

Источник: МедикФорум

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