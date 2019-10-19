Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае

По состоянию на 19:00 по местному времени на месте происшествия в Курагинском районе в районе н.п. Щетинкино на реке Сейба, где произошел порыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, к поисково-спасательным работам привлечены порядка 300 человек, в работах задействованы 6 маломерных судов и водолазная служба. Поиски ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением техники безопасности. Организована работа по взаимодействию всех оперативных служб в зоне ЧС. К поисково-спасательным работам привлечены порядка 300 человек, в работах задействованы 6 маломерных судов и водолазная служба.
В Щетинкино работает пункт временного размещения. Пострадавших доставляют в больницы Курагинского района на автомобилях скорой медицинской помощи.
Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Курагинский район. Вместе с главой региона на место происшествия вылетели руководители краевой прокуратуры, Главного управления МВД России по краю, главный федеральный инспектор по Красноярскому краю.
В городе Красноярске прошло заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (КЧС), на которой был принят ряд решений по оказанию помощи пострадавшим, усилению группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
На базе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю продолжает работу телефон «горячей линии» 8(391)275-16-41
Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе, сообщает сайт правительства региона.
В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.
Глава региона поручил министерству здравоохранения края организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.
Правительству края поручено во взаимодействии с органами местного самоуправления Курагинского района и федеральными органами исполнительной власти организовать работу по ликвидации последствий происшествия.
Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края и Законодательное Собрание выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.