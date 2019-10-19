19.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае

21:39 19.10.2019
0

21 октября объявлен днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе в Красноярском крае. Телефон «горячей линии» 8(391)275-16-41.

Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае
К поисково-спасательным работам привлечены порядка 300 человек, в работах задействованы 6 маломерных судов и водолазная служба

По состоянию на 19:00 по местному времени на месте происшествия в Курагинском районе в районе н.п. Щетинкино на реке Сейба, где произошел порыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, к поисково-спасательным работам привлечены порядка 300 человек, в работах задействованы 6 маломерных судов и водолазная служба. Поиски ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением техники безопасности. Организована работа по взаимодействию всех оперативных служб в зоне ЧС. К поисково-спасательным работам привлечены порядка 300 человек, в работах задействованы 6 маломерных судов и водолазная служба.

В Щетинкино работает пункт временного размещения. Пострадавших  доставляют в больницы Курагинского района на автомобилях скорой медицинской помощи.

Губернатор Красноярского края Александр Усс прилетел в Курагинский район. Вместе с главой региона на место происшествия вылетели руководители краевой прокуратуры, Главного управления МВД России по краю, главный федеральный инспектор по Красноярскому краю.

В городе Красноярске прошло заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (КЧС), на которой был принят ряд решений по оказанию помощи пострадавшим, усилению группировки единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

На базе Главного управления МЧС России по Красноярскому краю продолжает работу телефон «горячей линии» 8(391)275-16-41

Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае

К поисково-спасательным работам привлечены порядка 300 человек, в работах задействованы 6 маломерных судов и водолазная служба

Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе, сообщает сайт правительства региона.

В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края.

Глава региона поручил министерству здравоохранения края организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим.

Правительству края поручено во взаимодействии с органами местного самоуправления Курагинского района и федеральными органами исполнительной власти организовать работу по ликвидации последствий происшествия.

Губернатор Красноярского края, администрация губернатора края, правительство края и Законодательное Собрание выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

пресс-службы Правительства Красноярского края

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему он не предлагает выйти замуж? Признаки пикапера
22:11 19-10-2019
Почему он не предлагает выйти замуж? Признаки пикапера
Умер все знающий о подлодке К-141 "Курск" вице-адмирал Михаил Моцак
21:53 19-10-2019
Умер все знающий о подлодке К-141
Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае
21:39 19-10-2019
Прорыв дамбы: погибли 15 золотоискателей и 6 без вести пропали в п.Щетинкино в Красноярском крае
Медведев: люди не знают, что им полагается от государства
21:12 19-10-2019
Медведев: люди не знают, что им полагается от государства
23-летняя супермодель Белла Хадид признана самой красивой женщиной в мире
21:07 19-10-2019
23-летняя супермодель Белла Хадид признана самой красивой женщиной в мире
Я алкоголик: признаки алкоголизма
21:03 19-10-2019
Я алкоголик: признаки алкоголизма
Запретить ввод домов без мусоропровода хотят застройщикам Новосибирска
20:47 19-10-2019
Запретить ввод домов без мусоропровода хотят застройщикам Новосибирска
National Interest: у России есть оружие "Судного дня"
20:36 19-10-2019
National Interest: у России есть оружие
БердскПринудительная «страховка» появилась в квитанциях на оплату услуг ЖКХ в Бердске
18:30 19-10-2019
Принудительная «страховка» появилась в квитанциях на оплату услуг ЖКХ в Бердске
БердскСтройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска 2
17:47 19-10-2019
Стройка века: павильоны для временных касс и зала ожидания установили на вокзале Бердска