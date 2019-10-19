К чему приводит злоупотребление сахаром?

Подсчитано, что рацион, состоящий из 20% сахара, увеличивает риск развития инфарктов и инсультов на 90%. Почему еще следует придерживаться определенных норм потребления сахара, рассмотрим в статье.

Для организма вполне достаточно глюкозы поступающей с многими продуктами питания: фруктами, овощами

Людям после 60 следует более внимательно относиться к своему рациону. Такие рекомендации связаны с уменьшением обменных процессов в организме. Ведь с возрастом человек становится менее активным. Особенно следует обратить внимание на количество сладкого, которое особенно негативно сказывается на состоянии пожилых людей.

Сам по себе сахар не вреден. Однако его способность провоцировать выброс инсулина, который превращается в энергию и, при отсутствии физической нагрузки — накапливается в виде жировых отложений.

Такой процесс чреват развитием различных осложнений: ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, проблемам с зубами.

Подсчитано, что рацион, состоящий из 20% сахара, увеличивает риск развития инфарктов и инсультов на 90%. Очень часто такие состояния приводят к смерти больного.

Отказываться от сладкого совсем — тоже не стоит. Ведь благодаря глюкозе и вырабатываемой с её помощью энергии, у нас запускаются все механизмы в организме: работа мозга, движение клеток и нервных импульсов. Многие исследования подтвердили, что недостаток глюкозы в организме вызывает проблемы с печенью, памятью, может развиться артрит и артроз. Но это не значит что нужно бежать и покупать килограммы сахара. Для организма вполне достаточно глюкозы поступающей с многими продуктами питания: фруктами, овощами и др.

Ограничения по употреблению сахара рекомендованы лишь людям с нарушением выработки инсулина.

ВОЗ разработала нормы по употреблению сахара без вреда для здоровья. В день эта норма составляет 25-50 грамм в день. Следует знать, что сюда входит сахар содержащийся в хлебобулочных изделиях, йогуртах, газировках, овощах, фруктах и др.

Источник: Planet Today