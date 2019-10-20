Пациента вытащили из горящей палаты. 160 пациентов эвакуировали из пожара в больнице в Новосибирске

По предварительный данным, очаг возгорания находился в палате на первом этаже. В ходе тушения было установлено, что горели вещи на площади 5 квадратных метров.

Сотрудники МЧС России совместно с администрацией медучреждения эвакуировали 160 пациентов, в том числе 14 маломобильных

Пожарные Новосибирска ликвидировали пожар по повышенному номеру сложности в городской клинической больнице скорой помощи Октябрьского района. Сотрудники МЧС России совместно с администрацией медучреждения эвакуировали 160 пациентов, в том числе 14 маломобильных, сообщает ГУ МЧС по НСО.

19 октября в 20:46 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в трехэтажном здании городской больницы на улице Якушева. Немедленно были направлены силы МЧС России по повышенному рангу и через 6 минут первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место. По предварительный данным, очаг возгорания находился в палате на первом этаже. В ходе тушения было установлено, что горели вещи на площади 5 квадратных метров.

Эвакуированных пациентов разместили в соседнем здании. Срочная медицинская помощь потребовалась одному маломобильному пациенту, которого спасли из горящей палаты.

В 21:00 пожар был локализован, в 21:13 открытое горение ликвидировано. Все работы по пожару завершились в 21:33/ На тушение привлекались 69 человек и 20 единиц техники. На месте работают дознаватели МЧС России для установления причины пожара.

Сотрудники МЧС России совместно с администрацией медучреждения эвакуировали 160 пациентов, в том числе 14 маломобильных