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Надписями «Я изменил жене» и «Нечего изменять жене» разрисовали Nissan жителю Новосибирска

19:32 21.10.2019 Фото: Инцидент. Новосибирск
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Позже эту машину пригнали в Бердск, спрятав под навесом на парковке в Микрорайоне Бердска.

Надписями Я изменил жене и Нечего изменять жене разрисовали Nissan жителю Новосибирска
Изменил жене — такой надписью украсили авто

19 октября в паблике «Инцидент. Новосибирск» подписчик Егор выложил фото иномарки, которая разрисована из баллончика со всех сторон.

Автомобиль с надписями о неверном супруге обнаружил наш подписчик у дома №9 на улице Ясный берег. «Краска вроде как нестираемая», — добавил мужчина.

На авто красуются крупные буквы, при  прочтении которых можно сложить слова в предложения: «Я изменил жене», «Нечего изменять жене». Автор украсили графикой со всех сторон.

Позже автомобиль пригнали на парковку в Микрорайон Бердска. Поместили под навес. Мужчина, пригнавший авто, собирался забрать ее 20 октября и отдать в покраску.

Надписями Я изменил жене и Нечего изменять жене разрисовали Nissan жителю Новосибирска

Изменил жене — такой надписью украсили авто

Надписями Я изменил жене и Нечего изменять жене разрисовали Nissan жителю Новосибирска

Изменил жене — такой надписью украсили авто

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От редакции

Вот обидел так обидел!

Аноним, 20 октября 2019 20:41
Да, вот так и женись
p.s. баллончик вроде так смывается, не надо красить.
Я, 20 октября 2019 21:35
Браво автору!!!
Новый мэр, 20 октября 2019 23:26
А чё не написала "муж меня не хочет" ?
Медея, 20 октября 2019 23:32
Надо было ещё ему двери,капот и багажник монтажной пеной заменить
Аноним, 20 октября 2019 23:33
Запенить
YYY, 21 октября 2019 08:16
Может в следующий раз подумает что дороже стоит удовольствие или покраска машины?
Аноним, 21 октября 2019 09:25
скорее в следующий раз подумает прежде чем жениться и вообще связываться с истеричками
Александр, 21 октября 2019 09:01
Теперь все будут знать, что жена ему не нравится. Ну и психованная )) Зачем такая нужна...
Аноним, 21 октября 2019 10:07
Она только себя опозорила таким поступком.
Аноним, 21 октября 2019 10:16
Где инфа что это жена, вполне может и обиженная любовница
Аноним, 21 октября 2019 13:49
Там же четко написано "Я изменял Жене", значит надо искать среди его знакомых Евгению!
АнтиЯ, 21 октября 2019 09:03
однако как ни крути, Статья 167 УК РФ....
Гость, 21 октября 2019 09:18
Полировкой со снятием микрослоя полюбасу удалицццо. Ну, а потом - под плёночку!
Ололо, 21 октября 2019 10:39
Все правильно сделала
Аноним, 21 октября 2019 22:44
Лучшеб омлет по утрам и вечерам делала)
Аноним, 21 октября 2019 19:04
Вот у баб подгорает! И после этого она надеется, что мужик с такой идиоткой и истеричкой жить будет? Мужики, начинайте, ответные ходы! Прямо уже жалко вас. По городу идёшь, одни "авто@леди" за рулём, причём очень дорогих авто... Никогда не поверю, что заработали они на него своими мозгами, ибо, кроме губищ на лице ничего нет, интеллекта точно. Как надпись таким полагается? Ну мужики знают...
Аноним, 21 октября 2019 22:55
А Вы из "обиженных" видимо))))
Аноним, 22 октября 2019 00:34
Хорошая жопа важнее интеллекта!
Наташа, 22 октября 2019 00:40
Жестко, грубо и под одну граблю...не аккуратненькое высказывание...женофоб и хам...женщины разные, как и мужчины...из Вашего текста сквозит завистью)) Вы ходите ПЕШКОМ, а "тётки с губами" шуршат мимо Вас на дорогих авто))) слова саркастичного неудачника...а хамить в инете под псевдонимом "аноним" много интеллекта тоже не нужно)))

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