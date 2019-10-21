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Не паниковать: Сирены на 20 минут завоют в Бердске

12:00 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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Это произойдет 21 октября в интервале с 15.40 до 16.00 часов. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами.

Не паниковать: Сирены на 20 минут завоют в Бердске
В Новосибирской области пройдет комплексная тренировка по оповещению населения

В рамках Месячника гражданской обороны в Новосибирской области состоится плановая комплексная проверка системы эфирного оповещения населения региона. Главное управление МЧС России по Новосибирской области информирует о том, что 21 октября 2019 года в интервале с 15.40 до 16.00 часов (нск) в Новосибирской области кратковременно будут запущены электросирены и уличные громкоговорители. Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами.

Сразу после этого на 57 экранах ОКСИОН, установленных на девяти станциях метро, в аэропорту Толмачево, на площади Ленина и трех железнодорожных вокзалах Новосибирска, выведут заставку, которая будет информировать о проводимой проверке технического состояния системы оповещения.

Комплексные тренировки по оповещению населения проводятся два раза в год, в соответствии с Планом основных мероприятий Новосибирской области. Это своего рода тест на работоспособность различных систем оповещения, которые всегда должны быть готовы к экстренным случаям. Во время предупреждающего сигнала тренировки жителям необходимо спокойно прослушать и ознакомиться с транслируемым сообщением.

Источник: МЧС по НСО

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