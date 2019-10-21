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Патриарх Кирилл: Церковь раскрывает потенциал россиянина

14:00 21.10.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Патриарх Кирилл заявил, что именно от силы духа человека зависит воплощение любой героической идеи.Он призвал православных христиан особенно заботиться об укреплении веры у детей и молодежи.

Патриарх Кирилл: Церковь раскрывает потенциал россиянина
Патриарх Кирилл рассказал, для чего нужна церковь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал деятельность Русской православной церкви (РПЦ) необходимым условием для полного раскрытия потенциала народа России.

«Чем сильнее дух, тем сильнее потенциал человека, чем сильнее дух народа, тем сильнее его потенциал. Если человеку невоцерковленному, далекому от церкви, в двух словах сказать, для чего нужна церковь, — церковь < …> нужна для того, чтобы был силен дух нашего народа», — сказал патриарх в проповеди после освящения Успенского собора Свенского Свято-Успенского монастыря в Брянске в воскресенье.

Патриарх Кирилл заявил, что именно от силы духа человека зависит воплощение любой героической идеи. «Если и есть неверующие люди, которые признают само явление героизма, им нужно очень сильно задуматься, что такое герой и что такое героизм, как человек отдает самого себя, иногда жизнь самых близких людей, во имя идеи? Во времена Великой Отечественной войны была всеохватывающая, народная идея спасения страны. < ...> Идея — это то, что принадлежит нашему духу, и поэтому реализация такой героической идеи, как защита отечества, осуществляется в первую очередь на уровне человеческого духа, души человеческой», — добавил он.

Он призвал православных христиан особенно заботиться об укреплении веры у детей и молодежи. «Мое особое слово — к детям, к молодежи, к родителям — мамам и папам, бабушкам и дедушкам: заботьтесь об укреплении духа, а значит, и веры в сердцах ваших детей и внуков! Не отдавайте их злому хищнику-дьяволу, который истребляет самое главное, — он выклевывает из сердца человека веру, он разрушает человеческую душу», — обратился к верующим патриарх.

Источник: РИА Новости

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 21 октября 2019 14:21
Силу духа можно развить только знаниями, спортом, путешествиями и трудом который тебе доставляет удовольствие. А то что сказал патриарх ну........

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