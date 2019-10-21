Поверку коммунальных счетчиков на бумаге отменят в России

Юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.

Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.

Это подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и массово продают гражданам фальшивые свидетельства. Законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство внесло в Госдуму.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг, — рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «РГ». — Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки».

Результаты поверок и сейчас вносятся в реестр Росстандарта — федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, но, во-первых, эта запись имеет исключительно справочный характер, а во-вторых, результат поверки отображается только через несколько дней после передачи сведений. Сейчас Росстандарт работает над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, и вообще всех метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.

«В этом случае владелец прибора учета будет всегда в курсе, поверен его прибор учета или нет, и самое главное, он будет защищен от звонков, объявлений и извещений, о срочной и «неминуемой» поверке или замене прибора учета, — подчеркивает Алексей Абрамов. — Мошенникам не только будет сложнее навязывать свои услуги, но и нам будет проще бороться с ними. И если какая-то организация, занимающаяся поверкой приборов учета на дому, с двумя метрологами в штате, попытается заявить, что в ночь с 31-го декабря на 1-е января было поверено 100 счетчиков, информационная система просто откажется это принять».

Источник: РГ