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Поверку коммунальных счетчиков на бумаге отменят в России

13:00 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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Юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.

Поверку коммунальных счетчиков на бумаге отменят в России
Глава Росстандарта рассказал об отмене документов на поверку счетчиков

Порядок оформления поверки счетчиков изменится: юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе данных Росстандарта. Бумажные свидетельства станут необязательными, их будут выдавать лишь по желанию владельца прибора учета.
Это подорвет бизнес мошенников, которые манипулируют сроками поверок, навязывают их и массово продают гражданам фальшивые свидетельства. Законопроект об электронной фиксации результатов поверок правительство внесло в Госдуму.

«После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг, — рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «РГ». — Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей поверки».

Результаты поверок и сейчас вносятся в реестр Росстандарта — федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, но, во-первых, эта запись имеет исключительно справочный характер, а во-вторых, результат поверки отображается только через несколько дней после передачи сведений. Сейчас Росстандарт работает над тем, чтобы услуга предоставлялась в режиме онлайн и результаты поверок, и вообще всех метрологических работ, имели юридическую силу не в бумажном варианте, а в виде электронной записи в реестре.

«В этом случае владелец прибора учета будет всегда в курсе, поверен его прибор учета или нет, и самое главное, он будет защищен от звонков, объявлений и извещений, о срочной и «неминуемой» поверке или замене прибора учета, — подчеркивает Алексей Абрамов. — Мошенникам не только будет сложнее навязывать свои услуги, но и нам будет проще бороться с ними. И если какая-то организация, занимающаяся поверкой приборов учета на дому, с двумя метрологами в штате, попытается заявить, что в ночь с 31-го декабря на 1-е января было поверено 100 счетчиков, информационная система просто откажется это принять».

Источник: РГ

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