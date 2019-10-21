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Разбомбили собственную авиабазу США в Сирии

17:30 21.10.2019 Фото: pixabay.com
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Вооруженные силы уничтожили авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии после вывода оттуда своих сил.

Разбомбили собственную авиабазу США в Сирии
США уничтожили собственную базу

Вооруженные силы США уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии после вывода оттуда своих сил, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По его информации, США разбомбили базу Клейб, на которой была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.

База располагалась в Тель-Байдар близь города Тель-Тамар, где идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами.

Американские военные также готовятся оставить базу близ дамбы Ас-Сабее, расположенную также в провинции Эль-Хасаке.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. При этом еще в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.

Источник: РИА Новости

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