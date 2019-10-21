Разбомбили собственную авиабазу США в Сирии

Вооруженные силы США уничтожили собственную авиабазу в провинции Эль-Хасаке на северо-востоке Сирии после вывода оттуда своих сил, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
По его информации, США разбомбили базу Клейб, на которой была оборудована взлетно-посадочная полоса для военно-транспортных самолетов.
База располагалась в Тель-Байдар близь города Тель-Тамар, где идут бои между курдскими формированиями и протурецкими силами.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. При этом еще в декабре прошлого года Трамп объявил о выводе войск из Сирии без уточнения конечных сроков такого вывода.
Источник: РИА Новости