Питание при подагре: Как помочь, а не навредить своим суставам

При подагре возникает сильная приступообразная боль в суставах

Вряд ли существует другое заболевание, при котором еда имеет столь же сильное влияние на самочувствие, как при подагре – заболевании, затрагивающем суставы. Для защиты от суставной боли врачи рекомендуют ориентироваться на продукты, не содержащие пуринов.

При подагре возникает сильная приступообразная боль в суставах. Триггерами такой боли являются отложения кристаллов мочевой кислоты, которые возникают, когда ее концентрация в крови оказывается слишком высокой – данный процесс связан с нарушением пуринового метаболизма в организме.

Пурины — это естественные вещества, которые содержатся в клетках тела, а также в продуктах питания. При этом некоторые из них содержат концентрированное количество пуринов.

При распаде пуринов образуется мочевая кислота. Если у человека хорошо работают почки, ее излишки выводятся вон. Но при проблемах с почками количество кислоты в крови начинает расти. В результате происходит накопление мочевой кислоты в различных частях тела — сухожилиях, суставах, самих почках, других органах. Такое накопление кристаллов мочевой кислоты и вызывает явление подагрического артрита, при котором разрушаются суставы: в них возникают воспаление, боль, деформации.

«Избыточный вес, богатые пурином продукты и обилие алкоголя являются классическими факторами риска подагры», — предупреждают медики.

При подагре, а также для защиты от нее очень важно придерживаться определенных пищевых рекомендаций.

Не голодать. Радикальные диеты или пост не подходят при подагре. Голодание способствует образованию кетоновых тел, которые могут вызывать болевые приступы.

Меньше фруктозы. Недавние исследования показали, что к развитию подагры также может вести обилие фруктозы, из-за которой задерживается вывод мочевой кислоты. Речь идет прежде всего о концентрированной или добавленной фруктозе во фруктовом соке, фруктовых консервах или мороженом.

Строгий контроль продуктов с пуринамми. Настоящие «пуриновые бомбы» — это мясо, колбаса и жирная рыба. Когда-то подагрикам рекомендовался полный отказ от них, но современная диетология разрешает присутствие этих продуктов в рационе – но строго небольшими порциями и не ежедневно.

Следующие продукты также не должны быть в ежедневном меню из-за высокой концентрации пуринов, они содержат от 50 до 150 мг на 100 граммов:

овощи: шпинат, спаржа, различные виды капусты, лук-порей,

грибы,

свежие фрукты

рыба (камбала, треска, красная рыба),

дичь и домашняя птица без кожи,

баранина, свинина, телятина,

колбаса и другие продукты из переработанного мяса.

Еда, защищающая суставы. Эти продукты рекомендуются при подагре как содержащие мало пурина (менее 50 мг на 100 граммов):

молоко и молочные продукты,

сыр,

яйца,

орехи и семечки,

овощи: салат, помидоры, перец, редис, фенхель, морковь, огурец, кабачок, лук

крахмалистые продукты: картофель, рис, макароны,

цельнозерновые продукты.

Источник: МедикФорум