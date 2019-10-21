21.10
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Происшествия

Рассказ убийцы о подробностях расправы над 9-летней Лизой опубликовал в сети СК Саратова

17:33 21.10.2019 Фото: скриншот видео
1

Михаил Туватин признался в убийстве девочки: «Проходя мимо, она что-то сказала насчет гаража, я развернулся, зажал ей рот и завёл в гараж».

Рассказ убийцы о подробностях расправы над 9 летней Лизой опубликовал в сети СК Саратова
Михаил Туватин, который признался в убийстве девятилетней Лизы в Саратове

Михаил Туватин затащил ребёнка в гараж сразу же после вопроса девочки о том, кому принадлежит это помещение.

Видео СК РФ

Михаил Туватин, который признался в убийстве девятилетней Лизы в Саратове, во время следственного эксперимента рассказал, как расправился с девочкой. Видео публикует СК РФ.

— Проходя мимо, она что-то сказала насчет гаража, я развернулся, зажал ей рот и завёл в гараж, — рассказывает Туватин.

Далее вместе с сотрудниками правоохранительных органов он зашёл в гараж, где продолжил свой рассказ.

Напомним, девятого октября в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Михаила Туватина, который ранее уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он признался в убийстве и раскаялся. Сегодня ему предъявили обвинение в расправе над ребёнком.

Источник: life.ru

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сумасшедший?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мать била 15-летнюю дочь. Дочь написала заявление в полицию
20:02 21-10-2019
Мать била 15-летнюю дочь. Дочь написала заявление в полицию
Полыхает огромный склад в 1000 кв метров в Новосибирске. На месте ЧП работают 19 пожарных машин
19:53 21-10-2019
Полыхает огромный склад в 1000 кв метров в Новосибирске. На месте ЧП работают 19 пожарных машин
В Москве французы медицинского холдинга ORPEA GROUP построят пансионат для престарелых
19:01 21-10-2019
В Москве французы медицинского холдинга ORPEA GROUP построят пансионат для престарелых
Избыток антиоксидантов может стать пусковым механизмом для развития рака
18:52 21-10-2019
Избыток антиоксидантов может стать пусковым механизмом для развития рака
Ранняя старость: А чем еще опасен смартфон?
18:44 21-10-2019
Ранняя старость: А чем еще опасен смартфон?
6 причин, почему следует включить капусту в свой ежедневный рацион
18:37 21-10-2019
6 причин, почему следует включить капусту в свой ежедневный рацион
БердскТепло возвращается. Но 22 октября в Бердске температура будет ниже нормы
18:31 21-10-2019
Тепло возвращается. Но 22 октября в Бердске температура будет ниже нормы
Опасные бактерии живут в вашем матрасе
18:28 21-10-2019
Опасные бактерии живут в вашем матрасе
Какое артериальное давление считать нормой?
18:21 21-10-2019
Какое артериальное давление считать нормой?
Открыл стрельбу в ночном клубе житель Екатеринбурга. Есть четверо пострадавших
18:15 21-10-2019
Открыл стрельбу в ночном клубе житель Екатеринбурга. Есть четверо пострадавших