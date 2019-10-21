Рассказ убийцы о подробностях расправы над 9-летней Лизой опубликовал в сети СК Саратова

Михаил Туватин признался в убийстве девочки: «Проходя мимо, она что-то сказала насчет гаража, я развернулся, зажал ей рот и завёл в гараж».

Михаил Туватин, который признался в убийстве девятилетней Лизы в Саратове

Михаил Туватин затащил ребёнка в гараж сразу же после вопроса девочки о том, кому принадлежит это помещение.

Видео СК РФ



Михаил Туватин, который признался в убийстве девятилетней Лизы в Саратове, во время следственного эксперимента рассказал, как расправился с девочкой. Видео публикует СК РФ.

— Проходя мимо, она что-то сказала насчет гаража, я развернулся, зажал ей рот и завёл в гараж, — рассказывает Туватин.

Далее вместе с сотрудниками правоохранительных органов он зашёл в гараж, где продолжил свой рассказ.

Напомним, девятого октября в Саратове девятилетняя девочка ушла в школу, где так и не появилась. Её больше суток искали всем городом, после чего тело ребёнка нашли в гаражах. По подозрению в убийстве задержали 33-летнего Михаила Туватина, который ранее уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи. Он признался в убийстве и раскаялся. Сегодня ему предъявили обвинение в расправе над ребёнком.

Источник: life.ru