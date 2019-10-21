Фекальный потоп: Оценивают разрушения домов после коммунальной аварии в Речкуновке Бердска

Фекальные стоки затопили участки на ул. Железнодорожной в Бердске

В Речкуновской зоне Бердска сегодня, 21 октября, начали обследовать усадьбы, пострадавшие от фекального потопа. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 1 октября линевская компания «Жилсервис», прокладывая водовод, проткнула буром канализационный коллектор, качающий сточные воды со всего города. Фекалии бурным потоком хлынули наружу, затопив по меньшей мере 8 участков. Во всяком случае, именно столько домовладельцев заявили о потопе.

В день коммунальной аварии мэр Бердска Евгений Шестернин приезжал на место ЧП и пообщался с местными жителями. Он предложил речкуновцам переехать на время в маневренное жилье и пообещал оказать посильную помощь в ликвидации последствий разлива нечистот.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск», многие из них согласились на обработку земли сульфохлоронтином. Хотя первоначально сомневались в эффективности дезинфекции. Теперь пострадавшие ждут восстановления разрушенных домов. Особенно это коснулось дома №18 на ул. Железнодорожной — жилое строение перекосило.

Серьезно пострадал и соседний дом №19. По словам его хозяйки Нины Ивановны, деревянное строение не смыло только потому, что когда строили дом в середине 1950-х годов, по фундаментом в некоторых местах установили каменные подпоры. Вода прошла там, где слабое место, где грунт не укреплен.

Жители, не дождавшись ответа от власти, в пятницу 18 октября сами пошли на прием к мэру.

— Подрядчик к нам вообще не приходил. Шестернин дал команду: вперед, сколько можно. Если бы мы не пошли к мэру, все стояло бы колом. Дом заливало, вода смыла часть фундамента, в подполе все рухнуло — ко мне упала стена соседа. Сегодня приехали, все обмерили, составили сметы на устранение последствий аварии. Кроме подпола, мне нужно закрепить фундамент со стороны улицы. Дом стоит в низине и теперь грунтовые воды, найдя выход, там постоянно будут заливать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Нина Ивановна.

После того, как земельный участок продезинфицировали, Нина Ивановна наняла трактор, который прошелся плугом по огороду. Ее соседка Марина из дома №20/1 хочет, чтобы ей убрали верхний слой грунта с залитого фекальными водами участки и привезли новый.

— У нас отсев смыло, он уплыл через участок. Землю смыло. Но после дезинфекции не взяли пробы на анализ. А сейчас уже что — все замерзло, — сетует Марина Анатольевна.

Она тоже надеется, что власть исполнит свои обещания.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявил, что с каждым домовладельцем работают в индивидуальном порядке.

— Ведутся переговоры между подрядчиком, заказчиком работ (муниципальное управление капстроительства — прим. ред.). Все в процессе выработки решения. Посмотрим у каждого, в чем проблемы, оценим. По указанию главы там работают представители УКСа. Все идет своим чередом. Мы никуда не уходим, будем решать все по закону. В любом случае, никто не отменял судебных разбирательств, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.