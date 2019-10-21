Тепло возвращается. Но 22 октября в Бердске температура будет ниже нормы

Днем на северо-западе Новосибирской области местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При прояснениях изморозь, туманы, ночью и утром на дорогах местами гололедица.

В юго-восточной части Сибири 22 октября температура останется ниже климатической нормы

С прохладной погоды начинается неделя в большинстве регионов Западной Сибири, однако в Омской области намечается потепление, сообщает Росгидрометцентр.

22 октября в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае средняя суточная температура на несколько градусов будет ниже климатической нормы. В этой части Сибири в выходные дни прошли сильные осадки в виде дождя и снега, установился временный снежный покров, в горах Алтая высота снега до 20 см.

Но с запада постепенно начинает распространяться тепло. И вот уже в Омской области температура 22 октября приблизится к климатической норме.

Ожидается переменная облачность, местами небольшие, по северу умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный, ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с. Повышение температуры воздуха: температура ночью -3..-8°, днем 0..+5°.

Не холодная погода относительно поры поздней осени будет в начале недели и на юге Тюменской области. Но за счет атмосферного фронта 22 октября облачно с прояснениями. Пройдут небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег и дождь). Ночью в отдельных районах гололедные явления.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура ночью -3..+2°, днем +2..+7° (это примерно на 2° выше климатической нормы).

Ослабевает мороз в Ханты-Мансийском автономном округе. По западным районам ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью +1..-4°, по востоку -5..-10°. Днем облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и снега. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура днем +1..+6°, по востоку 0..-5°.

На Ямале под влиянием циклона пройдет снег, на юго-западе ожидается сильный снегопад, в отдельных районах метель. Ветер восточный и юго-восточный, днем 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. Сохранится мороз: температура ночью -6..-11°, при прояснении до -16°, днем -1..-6°.

В Салехарде днем сильный снег, ветер 7-12 м/с, температура ночью -9..-11°, днем -2..-4°.

В юго-восточной части Сибири 22 октября температура останется ниже климатической нормы. Днем на северо-западе Новосибирской области местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При прояснениях изморозь, туманы, ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 3-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -4.. -9°, местами -12.. -17° , днем -2..+3°, на Алтае местами до -7°.

Местами сохранится ранее выпавший снежный покров. Высота его за прошедшее воскресенье немного уменьшилась и составляет в среднем 1-8 см.